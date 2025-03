Paypal-Nutzer erhalten plötzlich Geld zurück – doch es gibt einen Haken

Paypal ist ein Online-Zahlungssystem, mit dem Nutzer online shoppen, bezahlen und weltweit Geld senden oder empfangen können. Nach Angaben des Unternehmens gibt es in Deutschland etwa 32 Millionen aktive Kunden.

Einige von ihnen sollen jetzt plötzlich Geld zurückerhalten. Vorsicht ist allerdings geboten, denn es gibt einen Haken.

Paypal-Nutzer erhalten plötzlich Geld zurück

User erhalten aktuell eine E-Mail, in der es um eine Rückerstattung via Paypal in Höhe von 65 US-Dollar geht. Damit Kunden das Geld erhalten, sollen sie über einen Link persönliche Informationen verifizieren. Der Betreff der Mail lautet: „Action Required: Confirm Your 65 USD Refund via PayPal“.

Vor genau dieser E-Mail warnt jetzt die Verbraucherzentrale. Der Grund: Es handelt sich um eine fiese Phishing-Mail.

Betrugsmasche: Das müssen Betroffene wissen

Die Mail ist laut der Experten schnell als solche zu erkennen, da sie auf Englisch formuliert wurde und von US-Dollar anstelle von Euro die Rede ist. Paypal-Nutzer sollten also wachsam sein!

Geben Betroffene ihre persönlichen Daten nach dem Erhalt von Phishing-Mails doch an, gelangen sie in Hände von Kriminellen. Dann kann es im schlimmsten Fall zu Geldverlusten oder einem Identitätsdiebstahl kommen. Erst kürzlich war eine üble Masche im Umlauf, die Paypal-Kunden ein Vermögen hätte kosten können (>> hier mehr lesen).

Paypal-Betrug: Das empfehlen Experten

Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, Phishing-Mails immer unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Wer sich unsicher ist, könne zudem auf der offiziellen Paypal-Website oder in der App prüfen, ob dort ähnliche Aufforderungen zu finden sind.