Paypal: Kriminelle Machenschaften am Konto? SO wollen dich Betrüger in die Falle locken

Laut Paypal nutzten im Vorjahr 33 Millionen Menschen in Deutschland den kostenlosen Finanzdienstleister. Das sind 33 Millionen potenzielle Opfer von Cyber-Kriminellen. Immer wieder versuchen die Betrüger, Zugriff auf das Konto von Nutzern zu bekommen.

Nun warnt die Verbraucherzentrale vor einer neuen Paypal-Masche. Ein falscher Handgriff und du bist in die Falle der Betrüger getappt.

Fiese Paypal-Masche per Anruf

Das Handy klingelt, du gehst ran und eine automatisierte Stimme informiert dich darüber, dass angeblich eine Zahlung über mehrere hundert Euro bei PayPal veranlasst worden sei. Um den Vorgang im letzten Moment noch zu verhindern, sollst du die „Eins“ auf dem Display deines Smartphones drücken.

Wer der Aufforderung folgt, wird laut der Verbraucherzentrale höchstwahrscheinlich mit einem Mitarbeiter in einem Callcenter verbunden. Dieser wird versuchen, dir deine Zugangsdaten zu entlocken, und zwar unter dem Vorwand, nur so dein Konto vor einem gefährlichen Zugriff schützen zu können.

DAS solltest du tun

Paypal-Sprecherin Sabrina Winter stellt klar, dass „Paypal seine Kunden in der Regel nicht anruft – und schon gar nicht mit der Aufforderung, Zahlungen zu leisten“. Verbraucher sollten deshalb auf der Hut sein und am besten direkt auflegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, können sie sich mit ihren Zugangsdaten entweder in der Paypal-App oder auf der Internetseite anmelden und die Aktivitäten auf dem Konto eigenständig kontrollieren.

Laut der Verbraucherzentrale könnten Nutzer dann schnell feststellen, dass die vermeintliche Zahlung nur ein Bluff war. Sollte es doch eine Zahlungsanweisung über einen höheren Betrag geben, wird geraten, direkten Kontakt zum echten Paypal-Kundenservice aufzunehmen.