Payback: Ab 2025 wird vieles anders – was Kunden jetzt wissen müssen

Payback ist bereits seit dem Jahr 2000 ein fester Bestandteil des deutschen Einzelhandels. Das Bonussystem gibt es inzwischen auch in Polen, Italien, Österreich, Kroatien, Slowenien, Tschechien, Ungarn sowie Bosnien & Herzegowina. Allein in Deutschland nutzen rund 12,5 Millionen Menschen die App – rund 31 Millionen Payback-Karten sind im Umlauf.

Kein Wunder, denn das Konzept von Payback ist einfach: Man zeigt die Payback-Karte bei seinem Einkauf vor und bekommt – je nach Warenwert – eine bestimmte Anzahl an Punkten gutgeschrieben. Diese Punkte können gespart entweder auf das Konto überwiesen, beim nächsten Einkauf verrechnet oder als Guthaben bei einem Händler eingelöst werden.

Payback: Das ändert sich ab 2025

Im Moment durchläuft das Bonussystem einige Veränderungen. Einige Payback-Partner kommen dazu, andere gehen. Darunter auch eine deutschlandweite große Supermarktkette.

Seit Oktober 2024 ist der Carsharing-Anbieter Miles Payback-Partner. Und auch das Vielfliegerprogramm Miles & More schließt sich Payback an. Hier können Kunden Punkte in Meilen umtauschen – für jeden Flug mit der Lufthansa und ihren Airline-Partnern. Diese können dann in zum Beispiel Flug-, Hotel- oder Mietwagenprämien eingelöst werden.

Außerdem steigt die Supermarktkette Edeka im ersten Quartal 2025 bei Payback ein. Auch Netto, Marktkauf und Trinkgut sowie die Sparkasse werden Payback-Partner. Genaue Daten für den Startschuss sind hier noch nicht bekannt.

Diese Supermarkt-Riesen steigen aus

Doch es wird nicht nur neue Partner des Punktesystems geben. Einige Unternehmen steigen ab 2025 aus und beenden ihre Partnerschaft mit Payback. Darunter die Supermarktketten Rewe, Penny und auch der Tierartikelhändler Fressnapf! Die Unternehmen möchten eigene Kundenbindungsprogramme aufbauen, die einen direkteren Zugriff auf die Kundendaten sowie mehr Möglichkeiten für individuelle Angebote ermöglichen.

Doch was passiert mit den gesammelten Payback-Punkten? Keine Sorge, Payback-Kunden können bis Ende 2024 noch regulär ihre Punkte sammeln und einlösen. Erst ab 2025 ist das Sammeln bei Rewe, Penny und Fressnapf nicht mehr möglich. Die dort gesammelten Punkte können aber weiterhin bei den anderen Partnern des Punktesystems eingelöst werden.