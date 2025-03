Passagiere verschwinden auf Kreuzfahrt – Experte deutlich: „Paradies für Mörder“

Viele Urlauber nutzen eine Reise auf dem Kreuzfahrt-Schiff, um sich Ruhe und Entspannung zu gönnen. Mit etlichen Restaurants, Spa- und Pool-Bereichen sowie einer Menge Entertainment wird einem Gast auch nicht so schnell langweilig. Doch hin und wieder kann es auch mal vorkommen, dass es ziemlich actionreich wird.

Dann vor allem, wenn an Bord ein Kriminalfall aufgeklärt werden muss. In den vergangenen Jahren haben sich nämlich immer mehr Fälle von verschwundenen Personen auf einer Kreuzfahrt gehäuft. Dass so etwas kein Einzelfall bleiben wird, bestätigt nun auch ein Experte.

Kreuzfahrt: „Tote sind kaum wiederzufinden“

Grund für viele – oftmals ungeklärte – Vermisstenfälle an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffs: Leichen werden auf dem offenen Meer oft nie gefunden. „Kreuzfahrten sind ein Paradies für Mörder!“, bringt es der Münchner Strafverteidiger Alexander Stevens gegenüber „Bild“ ziemlich drastisch auf den Punkt. Das liegt auch daran, dass an keinem Ort der Welt die Chance größer ist, einen Toten für immer zu beseitigen.

Doch woran liegt das? „Die Schiffe haben einen Wendekreis von mehreren Kilometern, die Toten sind kaum wiederzufinden, werden oft auch von der Schiffsschraube zerhackt oder von Fischen gefressen“, erklärt der Jurist weiter. Laut einer älteren Studie sollen allein auf amerikanischen Schiffen jährlich mehr als 12 Todesfälle als verdächtig gelten.

Viele Vermisstenfälle an Bord

Einer der bekanntesten Vermissten auf einem Kreuzfahrt-Schiff ist Daniel Küblböck. Der frühere DSDS-Star war 2018 während einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York auf der „AIDAluna“ spurlos verschwunden. Drei Jahre später erklärte ihn das Amtsgericht Passau für tot. Viele Fans glaube aber bis heute nicht, dass der Sänger wirklich tot ist. Im Netz kursieren daher bis dato die wildesten Theorien.

Ein ziemlich aktueller Fall ist der von US-Rockstars Taime Downe. Seine Verlobte kam nämlich im März bei einer Kreuzfahrt von Miami nach Haiti über Bord. Die 56-Jährige ist womöglich nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten vom Balkon ihrer Kabine gestürzt. Ihre Familie glaubt nicht, dass es sich hierbei um einen Unfall gehandelt haben soll.