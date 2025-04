Nach Tod von Papst Franziskus – Vatikan macht es offiziell

Die Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das haben die in Rom versammelten Kardinäle entschieden, wie der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mitteilte. In dem Konklave bestimmen die wahlberechtigten Kirchenmänner einen Nachfolger für den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus.

Das Konklave zur Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das gab Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag bekannt. Den Termin legten die in Rom anwesenden Kardinäle am Morgen in ihrer Versammlung fest. Beim Konklave stimmen die wahlberechtigten Kardinäle abgeschirmt von der Außenwelt darüber ab, wer das neue Oberhaupt der katholischen Kirche werden soll.

Papst Franziskus wurde beigesetzt

Dafür werden die Kardinäle komplett isoliert, damit sie nicht beeinflusst werden können. Die geheime Abstimmung findet seit 1878 in der Sixtinischen Kapelle statt. Seit Montagmorgen ist die Touristenattraktion für Besucher bereits wegen der Vorbereitungen zum Konklave geschlossen.

Papst Franziskus war am Samstag in der Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum Roms beigesetzt worden. Zuvor hatten rund 250.000 Menschen bei der Trauerfeier auf dem Petersplatz von Franziskus Abschied genommen. (mit dpa)