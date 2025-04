Papst Franziskus ist tot: Jetzt geht dieses rührende Video um die Welt

Der Tod von Papst Franziskus erschütterte am Ostermontag (21. April) Gläubige weltweit. Im Alter von 88 Jahren starb das Kirchenoberhaupt nach längerer Krankheit. Wie der Vatikan am Montagabend bekannt gab, war letzten Endes ein Schlaganfall für seinen Tod verantwortlich (diese Redaktion berichtete).

Noch am Ostersonntag trat Papst Franziskus vor die Augen der Öffentlichkeit. Zum letzten Mal sprach er den Segen „Urbi et Orbi“ vor Zehntausenden Gläubigen. Der Vatikan veröffentlichte nur wenige Stunden nach seinem Tod ein Video, das diesen Segen für die Ewigkeit festgehalten hat – und Christen weltweit zu Tränen rührt.

Video von Papst Franziskus geht um die Welt

Kardinal Kevin Farrell war es, der am Montagvormittag die Todesmeldung überbrachte und sich mit den Worten „Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben“ in einem Video an die Öffentlichkeit richtete. Um 7.35 Uhr am Ostermontag soll der Pontifex „friedlich entschlafen“ sein.

+++ Papst Franziskus ist tot – Gläubige weltweit in Trauer um ihr Kirchenoberhaupt +++

Um die Mittagszeit veröffentlichte der Vatikan dann erneut ein Video, das schon jetzt (mit Stand von Dienstag, 22. April, 10.20 Uhr) über 70.350 Menschen weltweit erreichte. Der Vatikan schrieb dazu: „Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt wiederholte Papst Franziskus, was in seinem Pontifikat zu einem Slogan geworden war – einen Aufruf zu einem dauerhaften und gerechten Frieden in der Welt. Jeder wusste, dass es am Ende seiner Ansprachen zu erwarten war, aber es verlor nie an Kraft.“

Auch spannend: Papst Franziskus verstorben: Kurz vor seinem Tod ließ er noch die Regeln ändern

Weiter heißt es dazu: „Während des österlichen Urbi et Orbi-Segens am Tag vor seinem Tod erinnerten die Worte des Papstes an die zahllosen Appelle, die er im Laufe der Jahre an die Staats- und Regierungschefs der Welt gerichtet hatte, die Waffen niederzulegen und den Dialog zu suchen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Papst Franziskus sorgt für letzten Gänsehautmoment

Das Video zeigt verschiedene Etappen von Papst Franziskus‘ Amtszeit. Wir sehen darin seine Reisen rund um die Welt, seine Ansprachen im Petersdom, aber auch bei öffentlichen Sitzungen des Europäischen Parlaments. Auch seine Anhänger wurden in den Aufnahmen festgehalten, wie sie unzählige Male den Gang und Platz vorm Petersdom füllten.

Diese News rund um Papst Franziskus könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Unterlegt wurde das Video nicht nur mit Musik, sondern mit den letzten Worten, die Papst Franziskus während des Segens zum Ostersonntag an die Öffentlichkeit richtete. Wir hören den Papst darin ein letztes Mal auf italienisch sagen:

„Die Kirche braucht Ihren Mut. Ein Kardinal betritt die Kirche von Rom, meine Brüder, nicht einen Königshof. Frieden zu schaffen ist schwierig, aber ohne Frieden zu leben ist eine Qual. Es ist an der Zeit, gemeinsam an einem Europa zu arbeiten, das sich nicht um die Wirtschaft, sondern um die Heiligkeit der menschlichen Person dreht.“