Papst Franziskus ist am 21. April im Alter von 88 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Nun trauert die ganze Welt um das einstige Oberhaupt der katholischen Kirche. Erste Details zur Beerdigung sind bereits bekannt (>>> hier mehr lesen).

Während viele sich wohl fragen, wie es denn jetzt weitergeht und wer sein Nachfolger wird, stellen sich andere wiederum die Frage: Wie hat der Papst die letzten Stunden seines Lebens verbracht?

Papst Franziskus: Die letzten Stunden seines Lebens

An Ostersonntag – nur einen Tag vor seinem Tod – war Papst Franziskus noch einmal unter den Gläubigen auf dem Petersplatz gewesen. Laut des vatikanischen Nachrichtenportals „Vatican News“ hat Papstpfleger Massimiliano Strappetti ihn ermutigt, seine Fahrt im Papamobil zu machen.

+++ Auch interessant: Nachfolger von Papst Franziskus: Dieser Bischof spielt Trump in die Karten +++

„Denkst du, ich kann es schaffen?“, soll er ihn gefragt haben. Kurz darauf fuhr er rund fünfzehn Minuten durch die Menge und segnete einige Säuglinge. Geschafft hat er es definitiv. Doch was passierte nach seinem letzten großen öffentlichen Auftritt?

+++ Passend dazu: Nächster Papst wieder aus Deutschland? Bischof hat eine Chance +++

Das geschah nach seinem Auftritt

Danach soll Papst zum Abendessen in seine Residenz Santa Marta zurückgefahren sein, wie „Vatican News“ berichtet. Gegen 5.30 Uhr am Morgen des Ostermontags habe sich sein gesundheitlicher Zustand dann verschlechtert.

Hier mehr lesen:

Etwas über eine Stunde später – kurz nachdem er Strappetti zum Abschied zugewunken hatte – soll Papst Franziskus in seinem Bett im zweiten Stock der Casa Santa Marta ins Koma gefallen sein. Um 7.35 Uhr verstarb er bereits. „Er litt nicht. Es ging alles sehr schnell“, berichten Vertraute, die in den letzten Momenten an seiner Seite waren.