Ostern: Aldi-Kunden plötzlich in Sorge – „Ganz komisches Gefühl“

Wer zu Ostern noch bei Aldi, Lidl, Kaufland & Co. die letzten Besorgungen machen möchte, der sollte bei diesen Produkten genauer hingucken. Ein Vergleichstest des WDR hat nämlich ergeben: Wer Wert auf Geschmack und Qualität legt, sollte bei einer Discounter-Kette eher nicht zugreifen.

Kunden, die es zu Aldi verschlägt, wollen in der Regel volle Einkaufstüten für kleines Geld mit nach Hause nehmen. Doch in der WDR-Sendung „Servicezeit“ stellte sich heraus: Wer bei dem Kauf der beliebten Schoko-Osterhasen allzu genau auf den Preis guckt, der hat am falschen Ende gespart. Denn trotz ähnlicher Verpackung unterscheiden sich die Hasen der verschiedenen Hersteller besonders im Geschmack.

Ostern: Diese Schokohasen können nicht überzeugen

Zuletzt haben vier Experten in der WDR-„Servicezeit“ verschiedene Schokohasen genauer unter die Lupe genommen und dabei fünf Produzenten miteinander verglichen. Das Ergebnis sollte vor allem Aldi-Kunden zu denken geben, denn der Schokoladenhase des Discounters, der trotz gestiegener Kakaopreise für kleines Geld angeboten wird, hat alles andere als gut abgeschnitten. Billig und total süß – das ist das Fazit der Tester. Die Schokolade schmelze angeblich nicht richtig am Gaumen und habe einen mehligen Geschmack.

Doch es ist nicht nur das Discounter-Produkt, das die Experten nicht überzeugt. Auch die Osterhasen von Riegelein und Merci fallen in dem Text regelrecht durch. Zu viel Vanille-Aroma, zu süß und ein leichter Verpackungsgeschmack seien zu bemängeln. Eine Expertin beschreibt die Verkostung mit einem „ganz komischen Gefühl im Mund“. Aber welche Hasen-Hersteller machen denn nun das Rennen?

Ganz vorne dabei: Lindt und Milka. Zwar sind die Schokohasen dieser beiden Hersteller spürbar teurer, doch konnten sie in puncto Geschmack und Qualität beim WDR-Test am besten überzeugen.