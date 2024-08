Oktoberfest in München reagiert nach Solingen-Attentat – jeder Besucher wird es merken

Aufgrund des Attentats in Solingen ziehen jetzt andere Veranstaltungen in Deutschland ihre Konsequenzen. Auch für das bevorstehende Oktoberfest in München will man jetzt das Sicherheitskonzept noch einmal überarbeiten, um die Gäste vor ähnlichen Gefahren zu schützen.

Am Freitagabend (23. August) griff auf einem Stadtfest in Solingen ein Mann die Gäste mit einem Messer an. Bei dem Attentat hat es drei Todesopfer gegeben und weitere Personen wurden verletzt (wir berichteten). Jetzt reagiert das Oktoberfest in München ebenfalls auf den Vorfall und zieht entsprechende Konsequenzen.

Oktoberfest in München: Verschärfung des Sicherheitskonzepts

Das Oktoberfest in München gilt als das größte Volksfest der Welt und empfängt jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt. Selbstverständlich hat eine solche Veranstaltung auch ein sehr strenges Sicherheitskonzept. Nach dem Vorfall in Solingen soll dieses jedoch nun verschärft werden.

Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, kündigt gegenüber „Merkur.de“ an: „Aus Anlass der aktuellen Sicherheitslage werden wir die Kontrollen nochmals intensivieren.“ Besucher müssen sich jetzt auf Einschränkungen auf dem Oktoberfest in München einstellen.

Wie der SPD-Politiker erklärt, geht die Sicherheit bei dem Oktoberfest in München trotz aller Einschränkungen für die Gäste vor. Besucher müssen damit rechnen, dass es an den Einlasspunkten zu längeren Wartezeiten kommen kann, da die Kontrollen länger dauern können.

Besucher müssen mit langen Wartezeiten rechnen

Clemens Baumgärtner, der Chef des Oktoberfests in München, erklärte nach dem Vorfall in Solingen gegenüber „Merkur.de“: „Solingen wirft uns jetzt nicht völlig aus der Bahn, und es ist nicht so, dass wir das Rad deswegen neu erfinden müssen, weil diese Attentatsszenarien im Sicherheitskonzept schon mitgedacht sind. Aber es wäre fahrlässig, jetzt nicht alles noch mal zu überprüfen.“

Das Oktoberfest in München soll dieses Jahr vom 21. September bis zum 6. Oktober stattfinden.