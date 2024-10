Ich war auf einem Oktoberfest auf Mallorca – DIESE Eindrücke sind geblieben

Badelatschen, Socken und ein Shirt von den beliebten Partytempeln Bierkönig oder Megapark. Das ist das klassische Outfit eines deutschen Partyurlaubers. Doch am Samstag (19.Oktober) wurde es Zeit für einen Outfitwechsel: Dirndl und Lederhose lautete nun der Dresscode.

Vom Ballermann ging es nach Santa Ponça-Son Bugadelles auf das Oktoberfest. Ja, richtig gelesen. Die beiden Deutschen Holger Becker und Werner Wiedemann haben die Münchener Tradition nach Mallorca gebracht. Vom 18. bis 27. Oktober wird hier täglich von 11 bis 23 Uhr gefeiert. Davon musste ich mir selbst einen Eindruck verschaffen.

Oktoberfest auf Mallorca: Von Brezel über Popcorn mit Nutella

Mein Dirndl schaffte es leider nicht mit auf die Insel, doch viele andere Besucher kamen stattdessen in der traditionellen Tracht. Überwiegend ein Mix aus Spaniern und deutschen Residenten. Auf dem überschaubar großen Schauplatz wurde vor allem an das leibliche Wohl der Besucher gedacht.

Kaffee und Kuchen, sowie Waffeln und Popcorn gab es bei den Außenständen. Das Popcorn für 4,50€ sogar mit Sauce nach Wahl oder Nutella. Zu viel Süßes auf einmal für meinen Geschmack, doch die Verkäufer versicherten mir, dass das Angebot sehr beliebt sei. Meine Aufmerksamkeit erregte viel mehr eine überdimensional große Brezel.

Maß Bier günstiger als in München

Für 15 Euro ergatterte ich um 18.30 Uhr die letzte Brezel des Tages. Gastronom Werner Wiedemann verrät mir, dass rund 100 Stück pro Tag frisch von einem Bäcker gemacht werden. Für mich alleine ist die Brezel viel zu groß, deshalb schleppe ich sie einige Zeit mit mir rum. An diesem Abend blieb ich auch nicht die Einzige, die von der Backware satt wurde.

Oktoberfest auf Mallorca: Riesenbrezel für 15 Euro. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Ab 20 Uhr etwa füllte es sich in dem großen Bierzelt und die Tische waren weitestgehend alle besetzt. Die Kellner hatten so ihre Mühe, mit den Bestellungen hinterher zu kommen. Manch einer musste schon mal etwas länger auf seine Maß Bier warten. Apropos, auf dem Oktoberfest in Son Bugadellos ist das Bier sogar etwas günstiger als in München. Die Maß Bier kostet in Santa Ponça 12,90 Euro, während das Bier in der bayrischen Hauptstadt je nach Festzelt zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro kostete. Der Oberbayer Wiedemann ließ sogar extra zwei Lastwagen mit dem originalen Oktoberfestbier aus dem Hofbräuhaus auf die Insel fahren.

Livemusik und Songs von der Playlist wechselten sich an diesem Abend ab. Ein Mix aus Party-Schlagerhits, Pop-Musik und traditionell bayrischen Liedern sollte zusätzlich für Oktoberfest-Stimmung sorgen. Ein Sänger heizte die Stimmung an und auch eine Blaskapelle animierte die Besucher zum Tanzen. Kleinere Tonwackler konnten die meisten Oktoberfest-Fans verzeihen. Am Ende war es eine nette Abwechslung zum klassischen Ballermann-Partyabend und gleichzeitig ein kleines Stück deutsche Kultur, die hier mitten auf Mallorca ihren Platz gefunden hat.