Oktoberfest auf Mallorca: Kann das klappen? Besucher finden deutliche Worte

Während das Oktoberfest in München bereits lange vorbei ist, wird die bayrische Tradition nun auch auf Mallorca gebracht. Vom 18. bis 27. Oktober sind in Santa Ponça-Son Bugadelles täglich von 11 bis 23 Uhr die Besucher herzlich eingeladen.

„Ein Haufen Gaudi und viel Bier“, versprechen die beiden Veranstalter Holger und Werner Wiedemann. Vor allem für deutsche Residenten hätten die beiden Oberbayern ein typisches Volksfest und ein Stück Heimat auf die Insel bringen wollen. Ob das Oktoberfest auf Mallorca wirklich an das Original rankommen kann, das wollten wir von den Besuchern selbst wissen.

Oktoberfest auf Mallorca: Großer Besucher-Andrang und ausverkaufte Gerichte

Besonders stolz sind die Veranstalter auf das kulinarische Angebot. Von Haxe über Weißwurst und Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen ist erstmal alles dabei, was auf einem guten Oktoberfest nicht fehlen darf. Doch einiges ist im Laufe des Abends tatsächlich recht schnell vergriffen. Um 18.30 Uhr ist die letzte Riesen-Brezel ausverkauft und ab 21 Uhr gibt es auch keinen Kartoffelsalat mehr. Da haben die Gäste wohl größeren Hunger mitgebracht als von Gastronom Werner Wiedemann zuvor erwartet.

Auch Besucher Holger ist etwas enttäuscht an diesem Abend, immerhin hatte er sich schon auf eine gute Weißwurst gefreut. „Damit ist das Fest für mich komplett durchgefallen“, so sein hartes Urteil. Doch offenbar ist Holger einfach etwas zu spät dran, denn wie ein Koch gegenüber unserer Redaktion verrät, hält man sich hier an einen alten Brauch. Und der besagt, dass Weißwurst vor 12 Uhr gegessen werden muss.

Oktoberfest auf Mallorca: Ausgelassene Stimmung im Bierzelt. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Aber leider kann auch das Gesamtkonzept den kritischen Gast an diesem Abend nicht überzeugen. „Das Oktoberfest kann man überhaupt nicht vergleichen mit München. Für Leute, die es nicht kennen, ist es eine schöne Veranstaltung. Aber das Einzige was hier Original ist, ist das Bier“, führt er weiter aus. Beim Bier hat Werner Wiedemann auch keine Kosten und Mühen gescheut und sogar extra das originale Oktoberfestbier in zwei Lkw auf die Insel transportieren lassen. Eine Ladung kommt dabei direkt aus München, ein zweiter aus der nordspanischen Region Navarra, wo die Brauerei einen Standort unterhält.

Spanier und Deutsche schunkeln gemeinsam

Preistechnisch schlägt das Bier den Klassiker in München sogar. Während auf dem Oktoberfest in München eine Maß im Durchschnitt etwa 15 Euro gekostet hat, zahlen Besucher in Santa Ponca nur 12,90 Euro. Die Kritik von Holger können die beiden Residentinnen Petra und Doris überhaupt nicht teilen. Sie sind extra im Dirndl gekommen und haben sichtlich Spaß. „Das Fest ist zwar kleiner als in München, aber die Stimmung ist genauso gut. Lediglich die Musik könnte noch etwas bayrischer sein.“

Umso länger der Abend geht, desto mehr steigt die Stimmung. Es wird geschunkelt, getanzt und zusammen angestoßen – wie es sich für ein Oktoberfest eben gehört. Auch ein paar Spanier sind an diesem Abend unter dem Partyvolk. Während einige noch etwas Akklimatisierungsprobleme haben und das deutsche Fest befremdlich für sie wirkt, können andere die Lieder innerhalb kurzer Zeit schon mitsingen.