Offenburg: Schießerei an Schule! Junge stirbt durch Kopfschuss – Mitschüler in U-Haft

Schüsse an einer Schule in Offenburg!

Am Donnerstag (9. November) gab es einen Großeinsatz der Polizei in der Nordstadt von Offenburg. Ein Jugendlicher soll einem Mitschüler in den Kopf geschossen haben. Dieser ist nun verstorben.

Offenburg: 14-Jähriger schießt Mitschüler in den Kopf – Tod!

Ein 14-Jähriger soll in Offenburg festgenommen worden sein. Laut Berichten soll er am Mittag in seiner Schule das Feuer auf einen Mitschüler eröffnet haben. Dieser erlitt laut Informationen der „Bild“ einen Kopfschuss und galt zunächst noch als schwer verletzt. Mittlerweile ist er im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilen.

Der Grund für die Tat soll etwas Persönliches gewesen sein, die zwei hätten definitiv eine Vorgeschichte gehabt. Der Tatverdächtige sei laut Polizei gezielt auf sein Opfer zugegangen und hätte dann geschossen.

Großeinsatz an Schule

Die gesamte Schule wurde abgesperrt und weiträumig darum keiner mehr durchgelassen. Hubschrauber kreisten über dem Gelände, Sirenen heulten. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SED) war beteiligt. Insgesamt waren über 300 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort.

Die 180 Schüler verblieben zu ihrer eigenen Sicherheit in ihren Klassenräumen. Später wurden sie anderweitig untergebracht und erhielten psychische Betreuung, bis sie zurück zu ihren Eltern konnten.

Offenburg: Erwachsener hält Schützen fest – bis die Polizei kommt

In der Waldbachschule im badischen Offenburg hatte der tatverdächtige Jugendliche in seiner 9. Klasse gegen 12 Uhr das Feuer eröffnet. Laut Polizei soll er Munition dabei gehabt haben – genug, um mehr als einen Mitschüler zu verletzten. Zum Glück konnte ein Erwachsener ihn aufhalten, bevor er dies tun konnte. Laut „Bild“ soll der Schüler 15 Jahre alt sein. Die Hintergründe dazu sind allerdings noch unbekannt.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mitteilten, sitzt der 15-Jährige mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Eltern der Mitschüler waren sichtlich erleichtert, das nicht mehr passiert war. „Zum Glück ist ihnen nichts passiert“, erzählte ein Großvater, der seinen Enkel abholte, unter Tränen. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.