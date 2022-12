Österreich: Hoffnung nach Lawinen-Unglück! Acht von zehn Personen gerettet

Lawinen-Horror in Österreich! Im Skigebiet von Lech und Zürs (Vorarlberg) sind etwa zehn Personen von Schneemassen verschüttet worden. Das Unglück ereignete sich am Sonntag (25. Dezember) gegen 15 Uhr im Bereich des Trittkopfs (rund 2.700 Meter hoch).

Inzwischen konnten acht der zehn Personen gerettet werden. Nach den übrigen Verschütteten wird mit Suchhunden und Hubschraubern gesucht. Laut Hermann Fercher von der Einsatzzentrale seien derzeit mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz, berichtet „ORF“.

Österreich: Lawinen-Unglück! Zehn Personen verschüttet

Man tue alles, um die Verschütteten so schnell wie möglich zu bergen. Laut „ORF“ sei die Lawine wohl im freien Gelände abgegangen. Ausläufer hätten auch die Skipiste erreicht.

Mehr News:

Eine nahe Landstraße zwischen Zürs und Alpe Rauz sei vorübergehend gesperrt worden, weil Rettungshubschrauber auf der Straße stehen, so „ORF„. Laut Lawinenwarndienst herrschte am Sonntag erhebliche Lawinengefahr.

Acht Personen gerettet

Mittlerweile konnten acht der anfangs zehn Vermissten gefunden werden, berichtet die „Bild„.

Fercher erklärte: „Wir hatten gerade eine Einsatzbesprechung. Durch ein Video hatten wir Anfangs die Vermutung, dass zehn Personen im Lawinenkegel sein könnten. Eine Person konnte relativ schnell befreit werden und mit mittelschweren Verletzungen in die Klinik geflogen werden. Weitere sieben Personen konnten mit Hilfe von Zeugenaussagen von der Polizei identifiziert werden. Diese Skifahrer sind inzwischen alle wohlbehalten in ihren Unterkünften angekommen. Derzeit suchen wir also noch nach mutmaßlich zwei Personen, die möglicherweise unter den Schneemassen liegen.“

Einsatzkräfte an der Unglücksstelle. Bei einem Lawinenabgang im freien Skigebiet von Lech/Zürs sind nach bisherigen Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Ein Mensch sei inzwischen verletzt geborgen worden, informierte die Polizei. Foto: picture alliance/dpa/LECH ZÜRS TOURISMUS | Unbekannt

Die Suche nach den beiden restlichen Vermissten soll ohne Unterbrechung weitergehen. „Es wird weiter gesucht, wenn es sein muss die ganze Nacht“, betonte Fercher weiter. (dpa)