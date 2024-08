Nürburgring: Heftige Explosion im Fahrerlager ++ mehrere Verletzte

Am Freitagabend (2. August) hat sich am Nürburgring ein schwerer Unfall ereignet. Nach einer Explosion im Fahrerlager wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Wie es zu dem schrecklichen Zwischenfall kommen konnte und wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch unklar.

Nürburgring: Mehrere Verletzte nach Explosion

Das Unglück ereignete sich kurz nach 18 Uhr bei der Probe- und Einstellfahrt im Vorfeld des vierten Laufs der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Fahrerlager bei Test- und Einstellfahrten vor dem Rennen zur Explosion einer Druckflasche. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte sofort durch das Medical Center am Nürburgring, ein Teil der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallstelle sei abgesichert worden, schreiben die Verantwortlichen auf X. Die Polizei ermittelt, wie in einer solchen Situation üblich, vor Ort. (mit dpa)

Weitere Informationen folgen in Kürze.