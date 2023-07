Wenn Unternehmen Rückrufe starten, dann wird es immer sehr ernst. Schließlich könnte der Verzehr eines Produkts sehr gefährlich werden. Wie etwa jetzt bei Norma.

Kunden, die zuletzt beim Lebensmittel-Discounter Norma einkaufen waren, sollten noch einmal schnell nachschauen. Denn es gibt einen Rückruf für einen Schafskäse, der unter keinen Umständen gegessen werden soll.

Norma: Rückruf von beliebten Lebensmittel

So vermeldet Norma an Mittwoch (5. Juli), dass bei einem Feta aus dem Sortiment möglicherweise STEC-Bakterien enthalten sind. Bei einer Stichprobe in dem Produkt „Feta original griechisch“ sind demnach qualitativ Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen worden.

Der Verzehr kann zu schweren Darmerkrankungen führen. So heißt es laut dem Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dass Shigatoxine im Darm freigesetzt werden und beim Menschen zu wässrigen und blutigen Durchfällen bis hin zum hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) führen können. Die Infektionsdosis sei sehr niedrig, warnt die Behörde.

Alle Infos zum Produkt:

Marke: MEANDROS

Bezeichnung: „Feta original griechisch“

Produktgröße: 200-Gramm-Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 25. Oktober 2023

Charge 13290423

„Kunden, welche das Produkt noch in ihrem Haushalt haben, werden gebeten, dieses nicht mehr zu verzehren“, so der Lebensmittel-Discounter. Dabei handelt es sich um das Produkt von Meandros, genauer den „Feta original griechisch“ in der 200-Gramm-Packung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 25. Oktober 2023.

Dieses Produkt solltest du nicht essen

Der Produktrückruf wurde von der Firma Trienon GmbH (Inverkehrbringer auf der Verpackung: Exarhos S.A.) gestartet. Die Lebensmittelwarnung von Norma wurde aber auch auf lebensmittelwarnung.de, dem offiziellen Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher (BVL), veröffentlicht.

Das Produkt kann in allen Norma-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons