Da staunten die Kunden nicht schlecht! Wie viele weitere Discounter und Supermärkte gibt es auch bei Aldi irre Kreuzfahrt-Angebote. Neben Lebensmitteln und zahlreichen anderen Produkten kann man in den Prospekten auch zahlreiche Urlaubsangebote finden.

In einem Aldi-Prospekt haben Kreuzfahrt-Fans nun ein Hammer-Angebot entdeckt. Doch bei diesem Deal erlaubte sich das Unternehmen einen peinlichen Fehler. Die Kunden haben davon natürlich direkt mitbekommen.

Aldi macht Kreuzfahrt-Fans großes Angebot

Kreuzfahrten boomen und das weiß auch der Discounter. Immer mehr Menschen sehnen sich nach Entspannung und Abwechslung auf hoher See. Egal ob im Mittelmeer, in der Karibik oder auf der Ostsee. Blöd nur, dass sich das Unternehmen hier einen miesen Fehler geleistet hat.

Es sieht eigentlich wie ein ganz normales und sehr verlockendes Angebot von Aldi aus. Oben auf der Seite des Prospekts ist die Anzeige mit dem Titel „Kanaren zum Hammerpreis“ zu sehen. Kunden können eine Kreuzfahrt-Reise nach Spanien unternehmen. Ein 22-tägige Reise inklusive Flug für 1.599 Euro pro Person.

Doch dann heißt es direkt unter dem Angebot: „Nachhaltig. So kann Aldi sein“. Dabei bot die Supermarkt-Kette eine Mehrwegkiste in zwei verschiedenen Größen an. „Schenke unseren Kisten ein zweites Leben“, lautete der Slogan. Zu sehen ist eine Mehrwegbox mit Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Orangensaft und Pasta.

Kunden rasten aus

In den sozialen Medien machen sich viele Menschen darüber lustig: „Aldi, finde den Fehler“ schreibt ein User auf Twitter beispielsweise, der die Prospektseite fotografiert hat. Kreuzfahrten sind zwar sehr beliebt – aber auch nicht so nachhaltig.

Weitere Kommentare laut dem Portal „Merkur“ lauten: „Kreuzfahrt kann so Aldi sein“, „Seit man bei Reisebuchungen überall dieses Häkchen für den CO2-Ausgleich setzen kann, bin ich grüner Hardcore-Tourist“ und „Dass die sich überhaupt trauen, die Wörter ,Kreuzfahrt‘ und ,nachhaltig“ auf eine Seite zu drucken.“

Von ihrem Fehler hat die Marketingabteilung des Discounters wohl gelernt. Auf der Online-Seite ist die Seite mit dem Kreuzfahrt-Angebot geändert worden. Im Print allerdings bleibt es natürlich jetzt so, wie es aussieht.