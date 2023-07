Wir leben schon in einer revolutionären Zeit. Vor einigen Jahren wäre es noch längst nicht denkbar gewesen, was schon jetzt in Singapur und ab sofort auch in den USA möglich ist. Hier könnten Supermärkte wie Rewe, Aldi und Co. schon bald eine ganz neue Art von Fleisch verkaufen.

Und dafür muss kein Tier sterben. Dennoch sind die Produkte nicht vegetarisch oder gar vegan, sondern weiterhin tierischer Natur. Wie das funktioniert und ob Rewe, Aldi und Co. dieses neue Fleisch auch bald in Deutschland verkaufen werden? Wir haben bei den Supermärkten und Discountern nachgehakt.

Rewe, Aldi und Co: Laborfleisch zum Verkauf zugelassen

Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal darf neben Singapur auch in den USA Laborfleisch verkauft werden. Die kalifornischen Firmen „Upside Foods“ und „Good Meat“ dürfen ihr im Labor gezüchtetes Hähnchenfleisch aus tierischen Zellen nun verkaufen. „Diese Ankündigung, dass wir nun in der Lage sind, in den Vereinigten Staaten kultiviertes Fleisch zu produzieren und zu verkaufen, ist ein wichtiger Moment für unser Unternehmen, die Branche und das Lebensmittelsystem“, so Josh Tetrick, der Mitbegründer und CEO von „Good Meat“.

Er begrüßt die Zulassung zum Verkauf innerhalb der „größten Volkswirtschaft der Welt“. Und auch Unternehmenschef Uma Valeti von „Upside Foods“ nennt es den Beginn einer neuen Ära, die unsere Essgewohnheiten grundlegend verändern werde.

Wie entsteht Laborfleisch?

Laborfleisch entsteht aus Stammzellen, die lebenden Tieren entnommen werden und dann in einer flüssigen Mischung aus verschiedenen Fetten, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Zucker gelagert werden. Darin können sich die Zellen vermehren und langsam zu Muskelgewebe heranwachsen.

Laut Hersteller soll das Labor-Hähnchen vorerst nur in Restaurants verkauft werden. Doch sollte das Fleisch Anklang bei der Kundschaft finden, könnte es auch schon bald im Supermarkt hinter der Theke landen. Wir haben deshalb nachgefragt, wie offen die Supermärkte und Discounter hierzulande dem gezüchteten Fleisch gegenüberstehen.

Rewe, Aldi und Co: Laborfleisch auch im Supermarkt?

Dazu erteilt Rewe eine ganz klare Absage. „Wir sehen für Labor-Fleisch keine Akzeptanz bei unseren Kundinnen und Kunden“, heißt es in der Antwort. Aldi will dahingehend keine Angaben machen, besteht aber auf dem Versprechen, das Angebot „grundsätzlich nach den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kundinnen und Kunden“ ausrichten zu wollen.

„Dabei beschäftigt sich der Discounter auch mit unterschiedlichen Innovationen in vielen verschiedenen Bereichen“, so eine Sprecherin. Der Discounter lässt jedoch offen, von welchen Innovationen er spricht. Edeka hat sich auf Anfrage gar nicht zu dem Thema äußern wollen. (mit dpa)