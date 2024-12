Nintendo: Neue Details zur Switch 2 bekannt! Reaktionen im Netz sprechen Bände

Nintendo-Fans, aufgepasst! Du kannst es jetzt schon kaum erwarten, bis die neue Switch 2 auf den Markt kommt? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Es sind neue Details durchgesickert.

Wohl bis Ende März 2025 müssen sich alle Nintendo-Liebhaber noch gedulden. Aber spätestens dann wird endlich bekannt sein, was die nächste Konsole so auf dem Kasten hat. Doch bis es so weit ist, bleibt den Fans noch ordentlich Raum für Spekulationen.

Nintendo: Plötzlich sind Fotos aufgetaucht!

Und die Gerüchteküche brodelt ordentlich. Wie das Online-Portal „Chip.de“ berichtet, ist auf der chinesischen Social-Media-Plattform Bilibili ein neues Video aufgetaucht, welches die wildesten Vermutungen unter den Fans auslöste. Das Netz kocht.

So behauptet ein Nutzer, dass er angeblich Fotos der überarbeiteten Joy-Con-Controller erhalten habe. In einem Video diskutiert er über diese Fotos. Zwar sind die Bilder von der Qualität her nicht besonders gut, jedoch kann man die Unterschiede zum bekannten Controller-Modell erkennen.

Noch nicht ausreichend neue Nintendo-Konsolen produziert

So sollen die Controller mit Hilfe von Magneten an die Nintendo Switch 2 angebracht werden können. Es soll dazu neue Tasten geben, dazu ein Knopf unten am rechten Joy-Con sowie ein dritter Schulterknopf.

Vermutlich stammt das Bildmaterial aus der Produktionskette der neuen Nintendo-Konsole. Diese sei, laut des Nutzers, bereits in der Massenproduktion. Es wurden aber noch nicht ausreichend Konsolen produziert, sodass ein Start im März nächsten Jahres möglich wäre. Realistischer hingegen wäre ein Verkaufsstart im Mai oder Juni 2025. Nintendo-Fans müssen also noch etwas warten – und Geduld mitbringen.

