Ex-Bachelor Andrej Mangold wieder im Liebesglück? Fotos sprechen Bände

Für Andrej Mangold läuft es privat offenbar wieder rund. Der Ex-Bachelor, der 2019 bei RTL um die Herzen der Damen kämpfte, sorgt nun erneut für Schlagzeilen. Auf Social Media teilte er ein Bild, das bei vielen Fans für Spekulationen sorgte.

Denn was er da zeigt, ist nicht irgendein Urlaubsfoto – es zeigt ihn eng umschlungen mit seiner Ex-Freundin Annika Jung. Und der dazugehörige Satz macht deutlich: Diese Geschichte ist noch nicht vorbei.

Liebescomeback beim Bachelor

„No, it’s not just a memory“, schrieb der Bachelor auf Instagram. Wie die „Bild“ berichtet, scheint das Paar nach einer schwierigen Trennung nun wieder zueinandergefunden zu haben. Noch im Februar hatte Andrej Mangold öffentlich das Liebes-Aus verkündet – inklusive schwerer Vorwürfe gegenüber Annika.

+++ Paukenschlag bei RTL-Bachelor Andrej Mangold: Jetzt ist es geschehen +++

Doch schon Mitte Mai postete der Bachelor ein erstes Foto mit Annika am Strand. Dazu die geheimnisvolle Botschaft: „IYKYK but sometimes YDK“ – eine Abkürzung für „If you know, you know“ und „but sometimes you don’t know“. Fans spekulierten bereits damals über eine mögliche Versöhnung.

Der Bachelor bleibt unberechenbar

Nun ist es offiziell: Der Bachelor hat seiner Liebe offenbar eine zweite Chance gegeben. Laut „Bild“ lässt das neue Pärchen-Foto keinen Zweifel mehr zu. Für Andrej Mangold ist es nicht nur ein Comeback in Sachen Liebe – sondern auch ein Statement an alle Kritiker, die ihn schon längst abgehakt hatten.

Mit der erneuten Annäherung beweist der Bachelor, dass er sich nicht von öffentlichem Druck leiten lässt – und seinem Herzen folgt.

Seit seinem Auftritt bei „Der Bachelor“ hat Andrej Mangold ein bewegtes Liebesleben geführt – nun schreibt er offenbar ein neues Kapitel. Ob die zweite Chance mit Annika Jung hält, bleibt abzuwarten. Doch eins ist sicher: Der Bachelor sorgt weiterhin für Gesprächsstoff.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.