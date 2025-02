Paukenschlag bei RTL-Bachelor Andrej Mangold: Jetzt ist es geschehen

Ex-Bachelor Andrej Mangold muss aktuell ein Liebes-Aus verkraften. So hat er sich mit seiner Freundin Annika Jung nach drei Jahren Beziehung offiziell getrennt. Als er aus der Dominikanischen Republik zurückkehrte, wo er im September 2024 für Dreharbeiten gewesen war, sollte es ein harmonisches Wiedersehen am Flughafen werden.

Doch bei der anschließenden Fahrt nach Köln teilten seine Freunde etwas Schockierendes mit. „Anni hat mich belogen, betrogen und hintergangen“, beschrieb er die plötzliche Mitteilung gegenüber „Bild“. Daraufhin sei der ehemalige Bachelor zusammengebrochen.

RTL-Bachelor Andrej Mangold steht vor einem Scherbenhaufen

Alles in allem solle Annika ihn während seiner Abwesenheit für den Auslandsdreh mehrfach getäuscht, hintergangen und betrogen haben.

Andrej Mangolds Freunde hätten ihm belastende Beweise präsentiert, und es gebe sogar Zeugen des Geschehens. „Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemandem“, offenbarte sich Mangold.

Er habe nun seine gemeinsamen Zukunftspläne mit Annika über Bord werfen müssen. So habe er sogar geplant, ihr in diesem Jahr einen Heiratsantrag zu machen und mit ihr eine Familie zu gründen. Bis jetzt habe er sich mit Annika noch nicht über die Geschehnisse unterhalten. Ihr Anwalt beteuerte, dass an den Vorwürfen nichts dran sei.