Netto: Kunden lästern über Produkt aus „Höhle der Löwen“

Am Montag noch in der Sendung „Höhle der Löwen“ zu sehen und jetzt bei Netto zu kaufen.

Eigentlich wollte Gründer Fabian Karau mit seiner Erfindung einer von Leid geplagten Personengruppe nur etwas Gutes tun. Doch das ging nach hinten los: Netto-Kunden lästern über sein Produkt!

Ein Produkt von einem „Höhle der Löwen“- Gründer bekam bei Facebook sein Fett weg. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Netto: Maske soll gegen Migräne helfen

Der 40-Jährige hat eine Schlafmaske extra für Migräne-Patienten entworfen. Auch er selbst leidet unter der fiesen Krankheit, will anderen Betroffenen helfen.

---------------

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Wöchentlich erscheint ein Prospekt mit Angeboten

----------------

Die Maske verspricht „absolute Dunkelheit und Ruhe“. Sie soll blickdicht sein – und das sogar an der Nase. Damit wird der Migräne-Patient vor Reiz-Überflutung geschützt. Zusätzlich enthalten sind noch zwei Ohrstöpsel-Paare und zwei Gel-Pads, die für Wärme oder Kälte im Nacken und Stirnbereich sorgen sollen. Klingt doch eigentlich nach einer guten Sache, oder?

Netto rührt Werbetrommel

Dass sehen die Netto-Kunden aber irgendwie anderes: Dort gibt es die „mysleepmask“ nämlich ab sofort zu kaufen. Der Preis: Knapp 30 Euro. Und um das Produkt an den Mann zu bringen, rührt der Discounter auf Facebook kräftig die Werbetrommel.

„Schlaf‘ den Schmerz einfach weg: Die ‚mysleepmask‘ aus der Höhle der Löwen kann dir beim Entspannen und der Linderung von Migräne helfen“, schreibt Netto in einem Beitrag und postet zusätzlich den Link zum Online-Shop, in dem es das Produkt zu kaufen gibt.

Netto-Kunden zweifeln an dem Produkt

Doch die Kunden reagieren alles andere als begeistert und äußerten ihren Unmut über die Anti-Migräne-Maske in den Kommentaren.

„Okay für was eine Maske, wenn ich dann doch Stöpsel in die Ohren packen muss? Da lohnt sich auch keine Maske. Schlafmasken gibt’s genügend und Oropax in der Drogerie. Zusammen nicht mal 6 Euro“ und „So ein Schwachsinn! Rollo runter, Küro und Coolpack tun es auch!“, zweifeln zwei User die Notwendigkeit des Produktes an.

----------------

Weitere Nachrichten zu Netto:

Netto: Kundin blättert durch Prospekt – als sie Angebote zum Muttertag sieht, wird sie stinksauer

Netto-Kundin sauer: Als sie Service an der Kasse nutzen will, passiert DAS – „Selbst erlebt!“

Netto wirbt für Pinky Gloves – so reagieren Frauen darauf

----------------

Netto: Maske sorgt auch für Belustigung

Andere wiederum machen sich lustig: „Sieht sehr erotisch aus im Bett“ oder „Zusammen mit dem Mund-Nasen-Schutz die ideale Verkleidung für die nächste Bahnfahrt“, heißt es da.

+++Urlaub an der Nordsee: Frau ist sauer, als sie DIESE Szenen beobachtet – „Wir waren schockiert“+++

Auch wenn die Maske nicht bei allen Netto-Kunden ankam, vielleicht kann sie ja doch das ein oder andere Leid von Migräne-Patienten lindern… (cf)