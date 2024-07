Geld abheben bei Netto: Wie geht das?

Unterwegs und mal wieder kein Bargeld dabei? So geht es vielen, die auf Girokarte und Online-Banking-App setzen. Für bestimmte Anlässe ist es jedoch praktisch, etwas Bargeld in der Tasche zu haben. Das Problem: Geld abheben ist lange nicht mehr so einfach, wie es mal war. Bankautomaten werden immer seltener und viele Filialen von Bankinstituten machen dicht. Wie also an Bargeld kommen, wenn du nicht gerade einen langen Weg oder hohe Gebühren bei einer fremden Bank auf dich nehmen willst? Bei Netto kannst du deinen Wocheneinkauf machen und dazu einfach etwas Geld abheben. Aber wie geht das eigentlich?

Viele Drogeriemärkte, Tankstellen und Supermärkte bieten sie an: die Bargeldauszahlung. Je nach Anbieter gilt es aber wichtige Unterschiede zu beachten, wenn du Geld abheben willst. Während Edeka einen hohen Mindesteinkaufswert für das Geldabheben fordert, stellt dm recht niedrige Bedingungen an seine Kunden. Wie sieht es da also beim Discounter Netto aus? Welchen Einkaufswert du bei Netto erreichen musst, um dein Geld abzuheben und welche Bedingungen sonst noch gelten, verraten wir dir.

In welchem Netto kann ich Geld abheben?

Dein Geld kannst du bei Netto ganz einfach an der Kasse abheben – ohne fremden Bankautomat und hohe Gebühren. In welchem Netto das möglich ist? Wahrscheinlich in mehr Filialen, als du gedacht hast. Denn was viele nicht wissen: Es gibt zwei verschiedene Supermarktketten mit dem Namen „Netto“. Zu unterscheiden sind die Supermärkte an ihren Logo-Farben: gelb und schwarz. Hast du bis jetzt noch nicht vom schwarzen Netto gewusst, liegt das mit ziemlicher Sicherheit an deinem Wohnort – denn das schwarze Netto gibt es nur im nördlichen und westlichen Teil von Deutschland. Das gelbe Netto (Netto Marken-Discount) bietet die Bargeldauszahlung in jeder Filiale an. Doch auch im schwarzen Netto kannst du Bargeld an der Ladenkasse abheben – mit einem Unterschied.

Wie funktioniert das Geldabheben bei Netto?

SO funktioniert das Geldabheben bei Netto an der Supermarktkasse. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Um bei Netto dein Geld abzuhaben, musst du mit deinem Einkaufswert an die Supermarktkasse. Der Kassenkraft nennst du an der Netto-Ladenkasse deinen Wunschbetrag zum Geldabheben. Wichtig: Du kannst bei Netto nur einmal täglich Geld abheben. Überlege dir deinen Wunschbetrag also gut, denn ein zweites Mal funktioniert die Bargeldauszahlung nicht. Wie in vielen Supermärkten kannst du bei Netto Geld im Wert zwischen zehn und 200 Euro abheben. Den Wunschbetrag musst du noch vor Abschluss des Bezahlvorgangs nennen – hast du deinen Einkaufswert einmal beglichen, kannst du kein Geld mehr abheben. Für die Bargeldauszahlung akzeptiert Netto Girocard, Visa und Mastercard. Das Geldabheben ist bei Netto kostenlos und gebührenfrei.

Der Haken: Du musst einen bestimmten Mindesteinkaufswert erreichen, um Bargeld abzuheben. Bei Netto (Marken-Discount) liegt der Mindesteinkaufswert bei zehn Euro. Im schwarzen Netto musst du nur fünf Euro ausgeben, um Geld abzuheben. Nachdem du deinen Wunschbetrag genannt hast, bezahlst du Einkaufswert und Wunschbetrag mit Giro-, Visa oder Mastercard. Damit die Bargeldauszahlung funktioniert, musst du außerdem deine Geheimzahl eingeben. Hast du deine Geheimzahl an der Ladenkasse eingegeben, ohne deinen Wunschbetrag zum Geldabheben zu nennen, ist der Zug abgefahren. Bei erfolgreicher Bargeldauszahlung bei Netto werden auf deinem Kassenbon Einkaufswert und Abhebesumme separat aufgeführt.

Wie du bei Netto Geld abheben kannst, weißt du jetzt. Doch was solltest du bei Netto am besten einkaufen, um den Mindesteinkaufswert zu erreichen und Geld abheben zu können? Welche spannenden Eigenmarken Netto im Sortiment hat und wie qualitativ die Produkte sind, verraten wir dir hier.