Netto, Edeka und Co: Änderungen bei beliebtem Getränk – Hersteller sorgt für Gewissheit

Netto, Edeka und Co. verfügen über ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Einige Kunden kaufen schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten dieselben Produkte.

Wenn es diese Produkte aber dann irgendwann so nicht mehr zu kaufen gibt, kann das für eine ganz schöne Verwirrung sorgen. So könnte es in Zukunft auch bei einem beliebten Getränk sein. Denn bei einem Hersteller wird sich einiges ändern.

Netto, Edeka und Co: Änderungen bei beliebtem Getränk

Fritz-Kola steht vor einer großen Veränderung. Beim Design möchte sich die Getränkemarke neu erfinden, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Auf dem Flaschenetikett sind bis dato die Köpfe der Unternehmensgründer Mirco Wolf Wiegert und Lorenz Hampl zu sehen. Jetzt wurde das Logo neu gestaltet. Außerdem wurde die Schrift vergrößert und das Etikett auf der Rückseite wurde auch erneuert. Die elf Sorten von Fritz-Kola sollen in Zukunft zweifarbig sein und auch der Träger für sechs Getränke wurde umgestaltet.

Die vielen Veränderungen wird es bei Fritz-Kola aufgrund der geplanten Internationalisierung geben. Die Produktion des neuen Designs startet ab Montag (4. März) und soll kurze Zeit später auf dem Markt vertrieben werden. Fritz-Kola ist zwar bereits in 20 Ländern am Markt, aber trotzdem hat man das ehrgeizige Ziel weiter zu expandieren. Der Fokus soll aber weiterhin auf Deutschland liegen, stellt das Unternehmen klar.

Netto, Edeka und Co: So will Fritz-Kola vorgehen

Um in Europa erfolgreich zu sein, plant Fritz-Kola einen neuen Auftritt und einen Einstieg in die Gastronomie. Wenn die Produkte in der Gastronomie Erfolg haben, dann möchte das Unternehmen auch im Handel europaweit einsteigen.

Dafür wird auch eigens der Unternehmensname umbenannt beziehungsweise angepasst. Der alte Name Fritz-Kulturgüter GmbH soll in die Fritz-Kola GmbH umbenannt werden, da er europatauglicher scheint. Das Unternehmen hatte die Befürchtung, dass das Wort „Kulturgüter“ im internationalen Bereich für Verwirrung sorgen könnte.