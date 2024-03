Kaufland mit Änderung an der Backtheke – Kunden anderer Supermärkte kennen sie bereits

Der Supermarkt Kaufland hat ein wichtiges Detail an der Backtheke verändert. Das neue Angebot sorgte zuletzt schon für Aufregung unter den Kunden (wie wir berichten). In einem Video zeigt der Supermarkt, was sich bei den Backwaren verändert hat.

Und zwar bietet Kaufland neben der bekannten Plastik-Papier-Tüten jetzt auch wieder verwendbare Brotbeutel an. Gibt es die auch bei anderen Supermärkten oder Discountern zu kaufen?

Kaufland verkauft nachhaltige Brotbeutel

Für 99 Cent können Kunden den Brotbeutel kaufen und nach Verwendung bei 30 Grad waschen. Nach dem Trocknen ist er wie neu und es können wieder Brot und Brötchen rein. Dadurch sparen sich die Supermarkt-Kette und die Kunden den Müll, was wiederum der Umwelt zugutekommt. Bleibt nun abzuwarten, wie gut oder schlecht das neue Angebot bei den Kunden ankommt.

Doch wie sieht das bei anderen Supermärkten oder auch den Discountern aus? Wollen sie auch auf nachhaltigere Tüten für Brötchen und Co. setzen oder gibt es diese hier sogar bereits? Wir haben recherchiert.

Aldi, Lidl und Co. waren schneller

Wer öfter bei Aldi Süd einkaufen geht, der dürfte sie bereits gesehen haben. „Neben den umweltfreundlichen Mehrwegtragetaschen im Kassenbereich gibt es bereits seit mehreren Jahren Mehrwegbeutel im Back- sowie im Obst- und Gemüsebereich“, heißt es vom Discounter. Die Mehrwegbrotbeutel gibt es bereits seit 2020 und sie kosten wie bei Kaufland knapp einen Euro. Im Obst- und Gemüsebereich finden Kunden auch Mehrwegfrischenetze für 49 Cent.

Lidl hat sogar schon ein Jahr früher einen Mehrwegbeutel eingeführt und auch für die Backwaren bietet der Discounter einen „recyclingfähigen“ Mehrwegbrotbeutel an – allerdings aus Plastik. Hier gelten die gleichen Preise wie bei Aldi oder Kaufland.

Und Rewe hat sogar schon seit 2018 Mehrwegfrischenetze eingeführt. „Natürlich lassen sich die Netze auch für Bake-off-Artikel nutzen“, erklärt ein Pressesprecher. Einen extra Brotbeutel gibt es hier somit nicht. Bei Netto gibt es ebenfalls die Netze, bei Edeka, je nach Betreiber, Netze und Brotbeutel.