Netto Rückruf: DIESE Brötchen solltest du auf keinen Fall essen

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind sehr hoch, was auch für die Überprüfung der Produkte gilt, die in Discountern wie Netto angeboten werden. Trotz dieser strengen Kontrollen können dennoch fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen führt Netto, ebenso wie andere Verkaufsstellen, Rückrufaktionen durch.

Die Gründe für Rückrufe bei Netto sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte unerwünschte Stoffe, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben diesen Gefahren können auch fehlerhafte Kennzeichnungen problematisch sein. Unvollständige Angaben zu Inhaltsstoffen sind besonders für Allergiker gefährlich. Zusätzlich können falsch gedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien einen Rückruf bei Netto und anderen Anbietern notwendig machen.

In diesem Artikel informieren wir dich stets über die neuesten Rückrufe bei dem Discounter Netto.

Brötchen von Rückruf betroffen

Bei Netto werden Brötchen zurückgerufen. Foto: Panem Backstube GmbH

Donnerstag, 23. Mai: Bei Netto wird ein beliebtes Produkt zurückgerufen, dabei handelt es sich um die „Kornmühle Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ in der 540-Gramm-Packung. Laut der Panem Backstube GmbH sind von dem Rückruf Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 30.05.2024 betroffen. Die Brötchen wurden bundesweit bei Netto verkauft.

Grund für den Rückruf ist, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in den Brötchen Fremdkörper aus Holz befinden. Von einem Verzehr der Lebensmittel wird dementsprechend abgeraten. Die Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Wenn du die entsprechenden Brötchen gekauft hast, kannst du sie in einer Netto-Filiale eintauschen.

Neben Netto interessierst du dich auch für Supermarktketten? Wir verraten dir, welche Produktrückrufe es derzeit bei Edeka gibt.>>>