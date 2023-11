Netflix und Spotify: Preis-Hammer! Kunden schauen jetzt ganz genau hin

Netflix und Spotify sind bei vielen Menschen im Alltag fest verankert und nicht mehr wegzudenken. Das nutzen die Streaming-Anbieter und haben die Preise erhöht. Ein besonderes Detail sorgt bei dieser Erhöhung jetzt aber für einen Preis-Hammer.

Kunden sollten den Fall daher ganz genau im Auge behalten.

Netflix und Spotify stehen vor Gericht

Laut Informationen der „tz“ sind Preiserhöhungen von Netflix und Spotify unwirksam, wenn Kunden diesen nicht zustimmen mussten. Zu diesem Urteil kam ein Berliner Gericht.

Grundlage für dieses Urteil war, dass die Streaming-Anbieter Spotify und Netflix ihre Preise erhöht hatten, ohne dass die Kunden zustimmen mussten. Daher hat das Kammergericht Berlin die automatischen Preiserhöhungen jetzt in zwei Berufungsurteilen als unwirksam erklärt. Das teilte die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einer Mitteilung am Freitag (24. November) mit.

Netflix und Spotify: Berufung zurückgewiesen

Spotify und Netflix sind gegen das Urteil vorgegangen und haben vor dem Landgericht Berlin Berufung eingelegt. Die Berufung der Streaming-Anbieter hat das Kammergericht jetzt aber zurückgewiesen. Laut Spotify sind die aktuellen Preiserhöhungen aber nicht vom Urteil betroffen.

Jana Brockfeld, Referentin im Team Rechtsdurchsetzung beim vzbv ist zufrieden: „Die Urteile sind ein starkes Signal“. Und weiter: „Die vom vzbv angegriffenen Preisänderungsklauseln von Spotify und Netflix sind demnach nicht nur unzulässig. Das Urteil könnte grundsätzlich das Aus für künftige einseitige Preiserhöhungen durch Streamingdienste in Deutschland bedeuten“, erklärt Brockfeld.

Netflix-Kunden zahlten bis zu 426 Euro für Preiserhöhungen

Laut Stiftung Warentest haben Netflix und Spotify jetzt noch die Möglichkeit in dritter Instanz vor den Bundes­gerichts­hof zu ziehen. Rechtsexperten der Verbraucherorganisation schätzen die Erfolgschancen dafür aber als aussichtslos ein.

„Für das Unternehmen geht es um viel Geld“, sagt Stiftung Warentest. Die Kunden, die bereits bis Ende 2016 ein Netflix-Premium-Abo abgeschlossen haben, zahlten insgesamt bis zu 426 Euro nur für die Preis­erhöhungen.