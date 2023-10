Spotify mit Paukenschlag! Kunden müssen sich auf Preis-Hammer einstellen

Nachdem Spotify in anderen Ländern die Preise erhöht hat, sind nun auch die deutschen Kunden dran. Jetzt werden auch ihre Abonnements teuer.

Bestandskunden haben bereits eine E-Mail von Spotify erhalten, worin sie über die Preiserhöhung informiert wurden. Wer zuletzt darüber nachgedacht hat, ein Abo abzuschließen, und sich erst jetzt dazu entschlossen hat, könnte sich allerdings über die plötzlich höheren Preise wundern.

Spotify: Neue Preise ab dem 2. Oktober

Mit dem 2. Oktober hat der Streamingdienst seine Preise nach oben korrigiert. „Premium Individual“ für ein einzelnes Premium-Konto kostet nun 10,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat. Und „Premium Duo“ für zwei Konten kostet jetzt 14,99 Euro, also so viel wie das „Family“-Paket bis zuletzt noch gekostet hat.

Das Abo ist nun auch um drei Euro teurer geworden, sodass 17,99 Euro monatlich fällig werden. Und selbst für „Premium Student“ zahlst du jetzt einen Euro mehr und damit 5,99 Euro pro Monat. Das ist die erste Preiserhöhung in zehn Jahren. Seit es den Streaming-Dienst gibt, hat das Einzel-Abo immer 9,99 Euro gekostet. Man hätte also so langsam damit rechnen können – vor allem gerade jetzt, wo sowieso alles teurer wird.

Gnadenfrist für Bestandskunden

Bestandskunden wurden bereits per Mail und innerhalb der App informiert. „Wir wissen, dass eine Preiserhöhung in dieser Zeit, in der die Kosten überall steigen, keine willkommene Nachricht ist“, erklärt sich Spotify. „Allerdings haben wir unsere Premium-Abos kontinuierlich verbessert.“

Kunden müssen der Preiserhöhung nun zustimmen oder ihnen wird das Abo gekündigt. Wer da nicht mitspielen will, bleibt nur das „Spotify Free“-Konto. Das ist zwar kostenlos, dafür muss man aber lästige Werbung überstehen und kann keine Songs skippen, nur shufflen. Ebenso ist die Audioqualität herabgesetzt.

Bestandskunden können allerdings noch bis Januar 2024 für den alten Preis Musik hören. Erst im neuen Jahr wird mehr abgerechnet. Auch wer nicht zustimmt, kann also noch bis Ende Dezember weiter Musik im Premium-Abo hören.