Münze nach 230 Jahren abgeschafft – Deutsche deutlich: „1 bis 5 Cent könnte man auch abschaffen“

Diese Wende hat eine wahre Lawine an Reaktionen hier in Deutschland ausgelöst! In den USA werden ab 2026 keine Ein-Penny-Münzen mehr produziert. Anfang kommenden Jahres sollen also keine neuen Pennys mehr in den Zahlungsverkehr gebracht werden (wir berichteten).

Doch was bedeutet das für Deutschland? Wenn es nach den Deutschen geht, ist die Abschaffung des kleinen Klimpergeldes längst schon überfällig. „1 bis 5 Cent könnte man hier auch abschaffen, die will einfach keiner mehr an der Kasse haben“, schreibt unter anderem ein User unter den Beitrag dieser Redaktion.

„Wieder normale Preisauszeichnungen bekommen“

Andere sehen das ganz ähnlich. „Dann ist es ja endlich vorbei mit diesen 99-Cent-Preisen. Ich warte darauf, dass in Deutschland endlich mal der 1- und 10-Cent abgeschafft wird und die Tankstellen endlich mal wieder normale Preisauszeichnungen bekommen“, kommentiert ein anderer im Netz.

Diese beiden Kommentare sind aber noch lange nicht die einzigen im Netz – offenbar sind die Kupfermünzen hierzulande schon ziemlich verpönt: „Auch bei uns in der EU könnten die 1- und 2-Cent-Stücke abgeschafft werden.“ In Australien scheint das schon lange gang und gäbe, wie ein weiterer User berichtet.

„Es gibt keine 1- oder 2-Cent-Münzen. Alles wird auf 5 Cent gerundet (auch abwärts). Nur bei Kartenzahlung oder Überweisung wird der genaue Betrag abgerechnet. Ich habe beim Tanken immer geschaut, dass hinten 7 oder 2 Cents stehen“, erklärt ein Deutscher unter dem Beitrag dieser Redaktion im Netz.