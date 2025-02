Großer Irrtum bei Mülltrennung: Millionen Deutsche begehen ihn tagtäglich

Gehört das jetzt in die Gelbe oder doch in die Restmüll-Tonne? Das Problem der Mülltrennung und die Frage danach, was denn nun in welche Tonne gehört, begleitet Millionen Deutsche täglich. Und insbesondere bei einem Produkt begehen sie oft einen großen Fehler…

Wer schon einmal eine Feier bei sich zu Hause hatte oder regelmäßig Bier trinkt, dem wird das Problem kein Neues sein: Die Getränke-Kiste ist leer. Übrig bleiben zahlreiche leere Flaschen – und Kronkorken. Doch in welchen Müll gehören die kleinen Verschlüsse eigentlich?

Großer Irrtum bei Mülltrennung

Für die Mülltrennung gibt es klare Regeln, auch wenn nicht jeder sie kennt. Viele der kleinen Verschlüsse von Glasflaschen landen im Restmüll oder aber versehentlich im Glascontainer. Wie „Ruhr24“ berichtet, ist beides jedoch falsch. Die Kronkorken gelten nämlich als Metallverpackungen und gehören daher in der Regel in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack.

Wenn du deine Getränkeflaschen im Pfandautomaten entsorgst, kannst du die Verschlüsse wieder auf die leeren Flaschen setzen. So bleiben sowohl Pfandautomat als auch das Innere der Flaschen sauber. Wenn du die Glasflaschen allerdings nicht im Supermarkt abgeben kannst, solltest du sie von den Metallverschlüssen trennen. Denn Metallteile lassen sich nur schlecht aus Glascontainern aussortieren. Kronkorken bestehen meist aus Weißblech, aus dem ein neuer Rohstoff recycelt werden kann, der in vielen anderen Bereichen weiterverarbeitet wird.

Kronkorken für wohltätige Zwecke Spenden

Eine andere Option, um die Verschlüsse loszuwerden, ist, die Kronkorken zu sammeln und anschließend für wohltätige Zwecke zu spenden. Bis zu neun Cent lassen sich pro Kilogramm erzielen.

Natürlich solltest du immer auf die korrekte Mülltrennung achten. Generell sollten Metallverschlüsse nicht im Restmüll, Altglas oder gar im Biomüll entsorgt werden, sondern in der Wertstoffsammlung. Je nach Region unterscheiden sich außerdem die verschiedenen Systeme oder es gibt neben der Gelben Tonne noch weitere Wertstofftonnen.