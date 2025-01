Bußgeld: Bald drohen hohe Strafen bei falscher Mülltrennung – diese neue Technik macht’s möglich

Ob graue, blaue oder gelbe Tonne – die Mülltrennung gehört längst zum Alltag in deutschen Haushalten dazu. Trotzdem hat der ein oder andere Schwierigkeiten, den Abfall korrekt zu trennen und in die richtige Mülltonne zu befördern. Damit die Bevölkerung den Müll richtig trennt, droht einigen ein saftiges Bußgeld, wenn sie ihren Müll nicht in der korrekten Tonne entsorgen.

Um zu filtern, ob die Mülltonne richtig befüllt ist, wird bald Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Die KI-Tools sollen erkennen, ob der Biomüll richtig getrennt wurde. Ansonsten droht ein Bußgeld von 60 bis 80 Euro.

Bußgeld bei falscher Mülltrennung

Die Kampagne „Plastikfreier Bioabfall! – Machen Sie mit“ soll Bewohner dazu anregen, ihren Biomüll korrekt zu trennen. Mittels KI-basierter Kamerasysteme an den Müllwagen sollen Fremdstoffe im Biomüll von nun an erkannt werden. Die Kameras suchen von oben nach falschem Müll in der Biotonne. Wenn sie keinen finden, kippt der Müllwagen den Inhalt ins Fahrzeug, wo eine weitere Kamera den Müll erneut scannt, wie der „SWR“ berichtet.

Zunächst findet die Kampagne nur in Reutlingen statt. Ab Januar wollen Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) den Bewohnern in einer ersten Phase Feedback geben. Wenn die Mülltonne korrekt befüllt ist, kleben die Mitarbeiter der Müllabfuhr grüne Zettel an die Biotonne – bei falscher Befüllung gelbe. Bis April werden die falsch gefüllten Tonnen noch mitgenommen. Dann droht jedoch entweder ein Bußgeld von 60 bis 80 Euro oder aber die Mülltonne bleibt stehen. Wenn falscher Müll entdeckt wurde, werden die Mülltonnen ab April mit einem roten Zettel beklebt.

Kompostieranlagen lahmgelegt

Die neuen KI-Kameras kosten bis zu 50.000 Euro. Die Stadt Reutlingen gibt an, dass insbesondere die Bußgelder zur Finanzierung beitragen werden. Wenn eine falsch befüllte Mülltonne entdeckt wird und stehen bleibt, musst du dich selbst um das Nachsortieren kümmern oder zusätzlich zahlen. Eine Sonderleerung kostet, genau wie das Bußgeld, zwischen 60 und 80 Euro.

Durch die Kampagne wird gehofft, dass die Anwohner lernen, den Müll korrekt zu sortieren. Insbesondere Plastikbeutel im Biomüll seien ein großes Problem, durch das Kompostieranlagen teilweise sogar lahmgelegt werden, so Dirk Kurzschenkel, Leiter der TBR.