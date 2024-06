Movie Park bringt beliebtes Angebot zurück – doch es hat einen Haken

Auch wenn der Sommer in NRW noch auf sich warten lässt, strömen bereits tausende Besucher in den Movie Park in Bottrop. Schließlich kann man den Park auch bei schlechtem Wetter in vollen Zügen genießen. Zum Glück soll das Wetter in den nächsten Wochen immer besser werden und auch die Sommerferien stehen vor der Tür.

Ab dem 8. Juli werden daher sicherlich wieder viele Schülerinnen und Schüler die sechs Wochen schulfreie Zeit für einen Besuch im Freizeitpark nutzen. Und genau für sie gibt es wieder ein beliebtes Angebot, das schon in den letzten Jahren großen Anklang gefunden hat!

Movie Park: Strebertage kommen zurück

„Die Sommerferien in NRW nahen und damit auch der Endspurt für die Zeugnisse. Die beliebten „Strebertage“ im Movie Park Germany sind wieder Teil des Sommer-Drehplans“, verkündet der Freizeitpark die frohe Botschaft. Vom Ferienstart, dem 8. Juni, bis Freitag (12. Juli) läuft in diesem Jahr die beliebte Aktion, bei der Schüler mit einem Top-Zeugnis kostenlosen Eintritt erhalten.

Eine Änderung gibt es: Damit niemand mehr lange an der Kasse auf sein Ticket warten muss, gibt es die Tickets für die Strebertage nur noch online. Dazu müssen sich die Schülerinnen und Schüler ihr Freiticket vorab über den Webshop sichern. Auch Begleitpersonen erhalten ihr ermäßigtes Ticket ausschließlich online. Mit dem Code „STREBER24“ bekommen Schüler ihr Freiticket über den Webshop des Parks. Begleitpersonen erhalten mit dem Aktionscode „BEGLEITER24“ 40 Prozent Rabatt auf den regulären Erwachsenen-Eintrittspreis und buchen ihre Tickets ebenfalls über den Webshop.

Das sind die Voraussetzungen

Einen Haken hat die Sache natürlich: Nicht alle Schüler kommen in den Genuss des kostenlosen Eintritts, sondern nur die mit den besten Noten! Schüler von der Grundschule bis zur Berufsschule müssen im aktuellen Zeugnis (2. Halbjahr 2023/2024) mindestens vier Einsen vorweisen können. Die Noten müssen im klassischen Notensystem von 1 bis 6 oder im vergleichbaren 15-Punkte-System erkennbar sein. Zulässig sind also die Noten 1, sehr gut oder mindestens 13 Punkte.