Montabaur: Drei Personen getötet ++ Kind unter den Toten ++ Polizei im Großeinsatz

Schock-Tat in Montabaur (Rheinland-Pfalz)! Nach ersten Erkenntnissen sind am Donnerstag (25. Januar) drei Menschen bei einer Gewalttat ums Leben gekommen. Unter den Toten soll auch ein Kind gewesen sein.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei in Montabaur im Großeinsatz. Hier sei seit Donnerstagmorgen eine Person in „psychischem Ausnahmezustand“ in einem Wohngebiet unterwegs. Um mögliche Gefahren für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen zu vermeiden, sei das Gebiet vorsorglich abgesperrt worden.

Der mutmaßliche Täter sei mittlerweile schwer verletzt in einem Gebäude aufgefunden worden. Die Ermittlungen in Montabaur dauern an.

Montabaur: Polizei mit schrecklichem Verdacht

Diese Szenen, die sich am Donnerstag in Montabaur abspielten, klingen wie aus einem Horror-Film! Eine Person streift durch ein Wohngebiet und versetzt Anwohner und Passanten in Angst und Schrecken. Doch genau diese Erfahrung mussten Menschen aus Montabaur ab diesem Tag durchmachen.

Drei Menschen wurden von der Person getötet. Auch ein Kind soll sich unter ihnen befunden haben. Die Polizei machte die grausame Entdeckung in einem Gebäude der rheinland-pfälzischen Stadt, in der sich der mutmaßliche Täter zuvor verschanzt hatte.

Die Polizei soll nach eigenen Angaben mit ihr verhandelt haben, bevor sie sich am Mittag für einen Zugriff entschied. Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Toten erschossen wurden.

Ermittlungen dauern an

Weitere Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar, so etwa zum Motiv des Täters. Mittlerweile gäbe es keine Bedrohungslage mehr in Montabaur. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (mit dpa)