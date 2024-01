St. Leon-Rot (Baden-Württemberg): Mädchen an Schule getötet! Täter auf der Flucht

Horror-Tat an einer Schule in St. Leon-Rot in Baden-Württemberg! Am Donnerstagvormittag (25. Januar) soll eine Schülerin getötet worden sein. Derzeit ist noch unklar, wie das Mädchen ums Leben kam. Es sei noch versucht worden, sie wiederzubeleben – leider ohne Erfolg.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einer Beziehungstat aus. Der Tatverdächtige soll sich derzeit auf der Flucht befinden. Die Polizei fahndet gerade mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter.

Eine Gefahr für andere Schüler bestehe derzeit nicht. Die Schule in St. Leon-Rot wurde nach dem Vorfall evakuiert.

Mehr Informationen in Kürze