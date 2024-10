Monatshoroskop Krebs: Was erwartet dich im Oktober 2024?

Im nächsten Monat wird das Sternzeichen Krebs vor einige Herausforderungen und Chancen gestellt, die es zu ergreifen gilt. Dir stehen spannende Zeiten in der Gesundheit, der Liebe und der Karriere bevor. Als Sternzeichen Krebs bist du für deine empfindsamen und sensiblen Fähigkeiten bekannt. Umso wichtiger ist es für Krebse, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein – von Überraschungen musst du dich dann nicht umhauen lassen. Im Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie der nächste Monat für das Sternzeichen Krebs abläuft.

Als Sternzeichen Krebs bist du zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren. Deine charaktertypische Sensibilität macht es dir leicht, dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops einzulassen und sie anzunehmen. Der Einfluss von Mond, Halbmond und Neumond könnten dir im nächsten Monat eine Glückssträhne bereiten. Was das Horoskop über den nächsten Monat verrät, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Oktober für dein Sternzeichen Krebs stehen. Womit musst du in der Gesundheit rechnen? Was steht dir in der Karriere bevor? Und wie sieht es in der Liebe aus?

Was erwartet den Krebs im nächsten Monat in der Gesundheit?

In der Gesundheit erleben Krebse aus der ersten Dekade (22.06. – 01.07.) im Oktober laut Monatshoroskop einen echten Höhenflug. Du startest als Sternzeichen Krebs im nächsten Monat richtig durch. Wenn der Neumond am 2. Oktober am Himmel steht, werden Krebse sich wie neu geboren fühlen. Der Neumond verleiht dem Sternzeichen Krebs im nächsten Monat laut Monatshoroskop den nötigen Energieboost, um den Oktober mit allen Höhen und Tiefen zu meisten. Das Monatshoroskop für den Krebs macht deutlich: Deine Gesundheit solltest du im Oktober nicht vernachlässigen.

Durch den Neumond fühlst du dich zwar bestärkt, aber das heißt noch lange nicht, dass du dich auf deinen Fähigkeiten ausruhen kannst. Auch im Oktober solltest du als Krebs auf deine Ernährung, deine Trainingsroutine und deinen Alkoholkonsum achten. Solange du dich vom Alkohol fernhältst und deine Genusssucht zurückschraubst, wird es dir im nächsten Monat laut Monatshoroskop an nichts fehlen. Tanke regelmäßig Energie, lade deine Batterie auf und mache am besten Ausdauersport, um deine Kräfte zu stärken. Gehst du sportlichen Tätigkeiten mit Leidenschaft nach, wird dich das nach Vorne bringen.

Worauf muss sich der Krebs im nächsten Monat in der Karriere gefasst machen?

Krebse aus der zweiten Dekade (02.07. – 12.07.) müssen sich im Oktober beruflich laut Monatshoroskop auf Höhen und Tiefen gefasst machen. Zu Beginn des nächsten Monats wird dich die rückläufige Bewegung von Pluto als Sternzeichen Krebs in der Karriere vor einige Herausforderungen stellen. Das Monatshoroskop empfiehlt Krebsen, vor negativen Veränderungen am Arbeitsplatz nicht zurückzuschrecken. Wirst du noch so sehr auf die Probe gestellt, solltest du dich als Sternzeichen Krebs weder zurückziehen noch zum Angriff übergehen. Versuche, für Kollegen weiterhin ein emotionaler Anker zu sein und sie aufzuheitern – auch, wenn es an deinen Kräften zehrt. Sobald die Bewegung von Pluto sich zur Monatsmitte ändert, wird deine Situation in der Karriere wieder anders aussehen.

Am 13. Oktober packt das Sternzeichen Krebs lau Monatshoroskop der Elan in der Karriere. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wirst du dir im Oktober so viel Zuspruch von deinen Kollegen verdient haben, dass dein Aufstieg auf der Karriereleiter kaum aufzuhalten ist. Ein Zeichen dafür, dass dich die typischen Charaktereigenschaften des Sternzeichens Krebs im Oktober auch in der Karriere voranbringen. Versuche im nächsten Monat verstärkt von deinen Analysefähigkeiten Gebrauch zu machen. Die Sterne stehen im Oktober gut dafür, dass du als Krebs einige innovative Lösungen am Arbeitsplatz vorantreibst – das wird ordentlich belohnt werden. Da du dich als Sternzeichen Krebs gerne von deiner Gefühlswelt mitreißen lässt, empfiehlt das Monatshoroskop, sich mit eigenem Stolz zurückzuhalten. Vor allem am 24. Oktober ist es für dich wichtig, am Boden zu bleiben und nicht allzu große Töne zu spucken.

Glückstage des Krebs im Oktober 2024: 07. Oktober 2024 : Das Monatshoroskop sagt dir eine krasse Verwandlung voraus.

: Das Monatshoroskop sagt dir eine krasse Verwandlung voraus. 11. Oktober 2024 : Eine leidenschaftliche Gefühlswelle überkommt dich – nutze sie!

: Eine leidenschaftliche Gefühlswelle überkommt dich – nutze sie! 22. Oktober 2024: Mit dem Mond in deinem Sternzeichen wirst du mit deinen Gefühlen im Reinen sein.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Krebs

Im Oktober erwartet dich als Sternzeichen Krebs laut Monatshoroskop eine romantische Reise. Krebse der dritten Dekade (13.07. – 22.07.) bekommen in der Liebe von der Neptun-Kraft einen Anstoß in Sachen Leidenschaft verpasst. Laut Monatshoroskop ist es für den Krebs an der Zeit, die harte Schale zu verlassen und sinnliche Erfahrungen zu machen. Schon am 6. Oktober sagen dir die Sterne für den nächsten Monat jede Menge Leidenschaft voraus. Neptun lässt dich für neue Begegnungen überaus anziehend wirken, denn im Oktober verstärken die astrologischen Konstellationen dein leidenschaftliches Wesen. Mit deinem Einfühlungsvermögen punktest du als Sternzeichen Krebs laut Monatshoroskop im Oktober sofort. In der Monatsmitte wird es dann nochmal um einiges intensiver.

Mit der Begegnung von Venus und Neptun am 16. Oktober steigert sich deine Leidenschaft aufs höchste. In Sachen Romantik wirst du als Sternzeichen Krebs im nächsten Monat zum absoluten Kenner. Lasse dich auf die intensiven Einflüsse des Monatshoroskops ein und du wirst als Sternzeichen Krebs im Oktober auf große romantische Erfolge stoßen. Mit deiner Aura wirst du neue Begegnungen unmittelbar in den Bann reißen. Du solltest deine Glückssträhne im nächsten Monat jedoch nicht überschätzen, ansonsten könntest du dich als Krebs im Oktober schnell selbst überschätzen. Verliere dich nicht in deinen Fantasien der Leidenschaft – sie könnten dem Sternzeichen Krebs laut Monatshoroskop am 29. Oktober zum Verhängnis werden.

Krebs Monatshoroskop: Oktober 2024 – Fazit

Das Monatshoroskop zeigt, dass der Oktober viel Potenzial für das Sternzeichen Krebs bringt – du brauchst es nur auszuschöpfen. Pluto, Neptun und der Mond bieten dir im viele Chancen, die du dir wie die Sterne vom Himmel holen solltest. Wenn du die Ratschläge des Monatshoroskops annimmst, kannst du den Oktober zu einer Phase des Glücks machen. Versuche, dich nicht von den Emotionen anderer mitreißen zu lassen, aber bleibe weiterhin empfindsam. Erst dann kannst du als Sternzeichen Krebs im Oktober in Sachen Liebe und Leidenschaft besonders aufblühen.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du einen tiefen Einblick in dein Sternzeichen Krebs haben möchtest, können wir dir weiterhelfen. Hier erfährst du alles über das Sternzeichen Krebs.