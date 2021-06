Lidl: Angriff auf Aldi? Discounter bietet mit neuem Hammer-Angebot

Will Lidl mit seinem neuen Angebot dem Konkurrent Aldi einen Schrecken einjagen? Lidl hat nämlich ein neues Angebot für seine Kunden!

Lidl: Der Discounter geht auf Konfrontationskurs zu seinem Konkurrenzen Aldi. Dazu setzt er auf ein besonderes Konzept. Foto: imago

Smartphone-Nutzer aufgepasst: Lidl Connect hat ein neues Angebot: Das in den Smartphone-Tarifen enthaltene Datenvolumen kann auf das gesamte Jahr angerechnet werden.

Lidl hat ein neues Angebot in petto

Darüber berichtet „golem.de“. Lidl bietet, wie auch Konkurrent Aldi, Mobilfunk-Jahrestarife an. Das im Tarif enthaltene, ungedrosselte Datenvolumen wird auf das komplette Jahr ausgerechnet. Heißt: Wenn du in einem Monat weniger als das durchschnittliche monatliche Datenvolumen nutzt, hast du dafür in anderen Monaten deutlich mehr zur Verfügung!

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Die Jahrestarife soll es vom 7. Juni 2021 bis zum 4. Juli 2021 geben. Insgesamt stehen drei Größen zur Auswahl. Bei Konkurrent Aldi gibt es die aktuellen Jahrespakete ab dem 10. Juni 2021.

Lidl macht Aldi Konkurrenz. Foto: Matthias Balk / dpa

Lidl: Angriff auf Konkurrent Aldi?

Zu allen Tarifen gehören eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine gedrosselte Datenflatrate. Diese fällt – je nach Tarif – unterschiedlich groß aus. Die Jahrestarife verlängern sich nicht automatisch, sondern enden nach einem Jahr. Bei Bedarf kannst du das Jahrespaket aber verlängern.

Bei Lidl Connect kann man jetzt auch Jahrespakete buchen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Westend61

Es gibt insgesamt drei Tarife. Der kleinste Tarif ist das Jahrespaket XS und kostet 59,99 Euro. Wie auch bei Aldi Talk gehört hier eine Datenflatrate mit ungedrosseltem Datenvolumen von 12 GByte pro Jahr dazu.

Lidl: Drei Tarife stehen zur Auswahl

Der nächstgrößte Tarif ist das Jahrespaket S. Dieser kostet 99,99 Euro. Dafür bekommst du 40 GByte ungedrosseltes Datenvolumen. Aldi-Kunden hingegen bekommen für den gleichen Preis sogar 10 GByte mehr geboten! Der teuerste Tarif ist das Jahrespaket L. Er kostet 149 Euro und beinhaltet ein ungedrosseltes Datenvolumen von 100 GByte.

Lidl Connect nutzt das Mobilfunknetz von Vodafone – inklusive LTE-Zugang. In den Tarifen XS und S beträgt die maximale Geschwindigkeit 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Sollte das Datenvolumen vor dem Ablauf des Jahres aufgebraucht werden, wird die Geschwindigkeit jedoch auf 64 Kbit/s reduziert.

Lidl: Paket L mit höherer Geschwindigkeit

Beim Paket L gibt es sogar eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download sowie maximal 25 Mbit/s im Upload.

Ob weiteres Datenvolumen bei Bedarf hinzugebucht werden kann, ist laut „golem.de“ bislang noch nicht bekannt. (cf)

