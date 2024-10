MediaMarkt Saturn: Einfach gestrichen! Kunden fassen es nicht – und reagieren sofort

Man kann es kaum leugnen: Viele Menschen, die Elektronik- oder Haushaltsgeräte benötigen, denken zuerst einmal an Amazon – und erst an zweiter oder dritte Stelle daran, dass es ja zum Beispiel auch noch auch MediaMarkt und Saturn gibt. Doch wie der deutsche Konzern dem US-Riesen möglichst viele Kunden abjagen will, lässt aufhorchen: durch eine Streich-Aktion!

Ob neuer Kaffee-Vollautomat oder Playstation – die Amazon Prime Deal Days im Oktober (>>> hier mehr dazu) oder der Black Friday im November bieten verlockende Anlässe, um zuzuschlagen. Doch mit seinem Streich-Programm grätscht MediaMarkt Saturn jetzt dazwischen. Die Kunden jedenfalls fassen es sich.

MediaMarkt Saturn: Einfach gestrichen! Uber bringt Bestellung kostenlos

Lieferkosten für vorrätige TV-Geräte sowie Haushaltsgroß- und Einbaugeräte – gestrichen. Dauert aber ein bisschen mit der Spedition. Daher noch viel wichtiger: Kosten für die Sofort-Lieferung von kleineren Geräten mit Uber in nur 90 Minuten – ebenfalls gestrichen! Kaum bestellt, schon ist die Ware da (sofern sie im Geschäft vorrätig ist). Das schafft Amazon nicht mal mit der Same-Day-Lieferung.

Kein Wunder, dass viele Kunden sofort reagieren und erst einmal online bei Uber und MediaMarkt Saturn nachschauen. Denn die Sache hat einen doppelten Haken: Um das Streich-Angebot nutzen zu können, muss sich zum einen einer der besagten Elektronik-Märkte in der Nähe befinden – und zum anderen auch Uber in der Region verfügbar sein.

Filiale muss in der Nähe sein

Mehr als 400 Standorte hat MediaMarkt Saturn in Deutschland – da stehen die Chancen ganz gut, dass einer in der Nähe ist. Kniffeliger wird es schon, ein Uber zu bekommen. Gerade in ländlicheren Regionen ist diese Taxi-Konkurrenz noch nicht sehr verbreitet. Wer sich einen Überblick verschaffen will, kann zum Beispiel die App herunterladen und einfach versuchen, ein Uber zu buchen.

„Lieferluxus“ nennt MediaMarkt Saturn übrigens die Lieferkosten-Streichaktion, mit der man Amazon & Co. Paroli bieten will. Bis zum 14. Oktober ist sie gültig.