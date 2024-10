MediaMarkt Saturn bewirbt irre Neuerung – Kunden urteilen hart: „Pervers“

Mittlerweile gibt es kaum ein Unternehmen mehr, dass sie noch nicht nutzt: KI. Künstliche Intelligenz findet bereits in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens Anklang. Viele nutzen sie im Privaten zur Unterstützung ihrer Kreativität, doch wird sie auch in öffentlichen Bereichen bereits gebraucht. Auch MediaMarkt Saturn nutzt sie für verschiedene Verwendungszwecke.

Jetzt bietet MediaMarkt Saturn seinen Kunden dadurch einen neuen Service an, der so einige Träume wahr werden lassen könnte. Doch scheinen längst nicht alle überzeugt davon. Viele kritisieren das Unternehmen offen für die Idee und prangern es sogar wegen „Missbrauchs“ an.

MediaMarkt Saturn bewirbt KI-Funktion

Auf Facebook macht der Tech-Gigant die Ankündigung: „Ihr würdet am liebsten den ganzen Tag von euren Lieblingsstars hören? Das könnt ihr jetzt!“. Denn das geht jetzt mithilfe von Künstlicher Intelligenz. „Dank der Reader-KI von Elevenlabs könnt ihr jetzt eine Stimme klonen und euch von ihr vorlesen lassen, was auch immer ihr wollt“, verspricht MediaMarkt Saturn.

Stell es dir einmal vor: „Dein Lieblingsstar liest dir dein E-Book vor“. Und das geht ganz einfach dank der Stimmenimitations-KI. Du könntest zum Beispiel Morgan Freeman dazu bringen, dir die „Kleien Raupe Nimmersatt“ vorlesen zu lassen. Na, wenn das nichts ist. Doch so richtig darüber freuen können sich die Kunden kaum. Denn sie haben ganz andere Bedenken.

MediaMarkt Saturn: Kunden üben Kritik

Eine KI, die die Stimme deines Lieblingsstars kopiert und dir dann vorliest – das ist vielen Nutzern auf Facebook dann doch etwas zu wild. Einer geht sogar so weit, es als „pervers“ zu beschreiben. „Finde das nicht in Ordnung und das sollte auch verboten werden“, bleibt eine Nutzerin hart. „Es ist nichts anderes als Missbrauch“, meint sie. „In Hollywood sind die Schauspieler genau deswegen auf die Straße gegangen, da es mit KI gefährlich werden kann. Synchronsprecher haben schon Probleme dank KI.“

Während sich die einen um die Jobs der Schauspieler und Synchronsprecher sorgen, freuen sich die anderen über die neuen Möglichkeiten dank KI. Sie finden die Idee „cool“ und freuen sich schon drauf, es auszuprobieren.