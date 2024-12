MediaMarkt Saturn: Kunden trauen ihren Augen kaum – das konnte keiner ahnen

Vom 29. November bis zum 2. Dezember locken viele Geschäfte im Rahmen des Black Friday und des Cyber Mondays mit Schnäppchen. Schließlich ist es DAS Spar-Wochenende des Jahres! Und natürlich reduziert auch MediaMarkt Saturn die Endpreise vieler Produkte.

Doch nun sorgte eine Neuerung für große Augen bei den Kunden, denn mit dieser Knüller-Nachricht hat wohl niemand gerechnet.

MediaMarkt Saturn: Tech-Gigant überrascht mit Kooperation

Und damit ist nicht einmal das Spar-Wochenende gemeint, sondern etwas ganz anderes. So ist MediaMarkt Saturn (mal wieder) eine Kooperation eingegangen. Diesmal allerdings nicht mit einem großen Technik-Riesen, nein, mit einem Warenhaus. Und zwar mit Galeria Kaufhaus.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ meldete, will der Elektronikhändler ab sofort mit dem Warenhauskonzern Galeria Kaufhaus kooperieren und über dessen Online-Marktplatz Produkte anbieten. Dabei soll es sich laut MediaMarkt Saturn um einen „Testballon“ handeln.

Damit will der Elektronik-Riese die Sichtbarkeit seiner Produkte steigern und neue Absatzkanäle schaffen. Nach Angaben von „chip.de“ schloss eine Sprecherin von MediaMarkt Saturn eine weiterführende Zusammenarbeit nicht aus – möglicherweise sogar im klassischen Ladengeschäft.

Galeria Kaufhaus und MediaMarkt Saturn: Verhandlungen laufen

Galeria gab sich zunächst noch bedeckt und äußerte sich nicht näher zu der Kooperation. Nach Informationen der „Lebensmittel Zeitung“ werden jedoch bereits Verhandlungen geführt, um MediaMarkt Saturn in ausgewählte Filialen des Warenhauses zu integrieren. Denkbar sei ein Beginn der Zusammenarbeit Anfang 2025.

Nach der Überwindung der Insolvenz im Sommer dieses Jahres bemüht sich Galeria in verschiedenen Bereichen des Sortiments verstärkt um Handelskooperationen.

Nun heißt es also nur noch abwarten, ob dieser Zusammenschluss mit Erfolg belohnt wird. Auf alle Fälle würden sich zahlreiche Kunden darüber freuen, so könnte man nämlich allerlei Deko und Klamotten shoppen und zeitgleich sich in der Elektrik-Abteilung nach neuen Highlights umschauen.