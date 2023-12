McFit problematisch für Frauen? Fitnessstudio greift jetzt knallhart durch

Mal eben zum McFit, um den eigenen Körper an den vielen verschiedenen Geräten zu stählen? Kein Problem – zumindest wenn man ein Mann ist. Denn bisher waren die zahlreichen Fitness-Studios der Kette nicht gerade übermäßig auch für Frauen ausgelegt.

Das haben nun auch die CEOs des Unternehmens registriert. In Zukunft soll es mit Blick auf eine frauenfreundlichere Gestaltung der Studios Änderungen geben. Wie sieht McFit also in Zukunft aus?

McFit: Probleme in den aktuellen Läden

Gegenüber „Fitbook“ stellten die Bosse der Rainer Schaller Global Group (RSG Group), Dr. Jobst Müller-Trimbusch und Hagen Wingertszahn jetzt klar, dass man künftig „generell mehr für Frauen machen“ müsse und wolle.

Es gebe eine Reihe von Problemen, weshalb das Fitness-Erlebnis für weibliche Personen derzeit nicht das beste sei. Das fange bereits damit an, dass es bei McFit wenige und wenn nur kleine Bereiche Extra für Frauen gebe.

„Wir erhöhen die Anzahl an Geräten, an denen Frauen gern trainieren, wie Multipressen und Hip-Thrust-Maschinen“, erklärten die Chefs. Die künftige Ausgestaltung der Filialen solle eine erheblich größere Ausrichtung „in Richtung Frauen“ haben.

Mehr weibliche Mitarbeiter und Sicherheit

Ebenso soll auch die Besetzung der Mitarbeiter überarbeitet werden. Es soll künftig deutlich mehr Trainerinnen geben, frei nach dem Motto: „Mitarbeiter spiegeln Mitglieder wider.“

Zudem ist auch das Thema Sicherheit ein sehr wichtiges. Es gebe in Deutschland „ein oder zwei Studios“ die wirklich schwierig seien, erklärt Wingertszahn. Auch in diesen sei eine größere Anzahl von Mitarbeiterinnen ein Faktor, um künftig die Sicherheit zu verbessern.

„Es ist nicht der Zwei-Meter-Trainer mit den dicksten Muskeln, sondern meistens eine Frau, die etwas couragiert und tough auftritt. Da haben auch die schweren Jungs Respekt und sind höflich“, ist sich der McFit-Chef sicher.