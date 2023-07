McDonald’s muss Sortiment anpassen – Kunden laufen Sturm

Viele Kunden von McDonald’s haben die Nase gestrichen voll. Beim Fast-Food-Riesen gab es in jüngerer Vergangenheit mehrere Änderungen, mit denen einige Gäste nicht zurechtkommen. Eine ganz bestimmte Neuerung stößt den Kunden besonders bitter auf.

Zunächst führte McDonald’s vor Jahren in vielen Filialen einige SB-Terminals ein, an denen Kunden ihre Bestellung aufgeben müssen. Die Bedienung eines Touchscreens gefällt einigen Gästen der Schnellrestaurant-Kette jedoch alles andere als gut. Zuletzt änderte McDonald’s dann auch noch die Rezepturen bei manchem Burger, was viele Kunden verärgerte. Doch einen besonders großen Frust löst eine andere Neuheit aus.

McDonald’s passt Sortiment an

Seit Kurzem sind Restaurants wie McDonald’s laut EU-Richtlinien dazu verpflichtet, den Gebrauch von Plastik so weit wie möglich zu reduzieren. Das gilt unter anderem für Strohhalme oder Geschirr. Beides darf nur noch aus Papier bzw. Holz angeboten werden. Was wie eine Kleinigkeit klingen mag, ist für viele Kunden alles andere als das.

Auf der Facebook-Seite von McDonald’s beschwerten Kunden sich in jüngster Vergangenheit immer wieder über die aktuellen Entwicklungen. „Ich finde es richtig gut, dass ihr auf Plastik verzichten wollt“, schreibt eine Kundin: „Aber es gibt Sachen, da wäre Plastik besser geeignet. Euer Salat war mal so lecker, jetzt schmeckt er nur noch nach Pappe und Holz wegen der Holzgabel.“

Und weiter schreibt sie: „Die Strohhalme nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil diese Papierteile einfach nur ekelhaft sind und nun gibt‘s auch noch Pappdeckel für Getränke. Euren McFlurry hole ich mir wegen des Holzlöffels auch nicht mehr. Was soll das?“

McDonald’s: Kunden diskutieren über Neuerungen

Eine andere Kundin sieht das ähnlich und schreibt: „Ist das richtig, dass es jetzt gar keine Strohhalme mehr bei euch gibt und man jetzt die Softdrinks über diese Deckelöffnung trinken soll? Genau das wurde mir gerade im Drive In gesagt. Der Deckel hält nicht, springt jedes Mal ab wenn man den vollen Becher greift, die Öffnung weicht auf und man hat noch mehr Papiergeschmack im Mund als mit den Strohhalmen. Ich bin total für Umweltschutz, aber gar keine Strohhalme mehr zu nutzen, ist doch auch keine Lösung.“

Andere Kunden halten dagegen und weisen darauf hin, dass McDonald’s seit Neustem gegen eine Pfandgebühr auch Mehrwegbecher anbietet. Manche Gäste empfehlen, man möge seine eigenen Strohhalme oder sein eigenes Besteck nutzen, wenn die umweltfreundlichen Varianten nicht gefallen.