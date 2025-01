McDonald’s: Speisekarte aus den 60er-Jahren aufgetaucht – Kunden verschlägt es die Sprache

„Ba-ba-ba-ba-baaa, ich liebe es!“ – Dieser berühmte McDonald’s-Song klingt in den Köpfen der meisten sofort nach, wenn man an das goldene M denkt. Und für viele ist das Fast-Food-Restaurant ein echter Teil ihrer Kindheit – von den knusprigen Nuggets bis zum saftigen Burger, alles mit einem Hauch von Tradition.

Und jetzt, Achtung, Überraschung: Ein echtes Fast-Food-Fossil wurde entdeckt! Eine jahrzehntealte McDonald’s-Speisekarte aus den Anfangsjahren der Kette ist aufgetaucht – und sie sorgt bei Burger-Fans für ordentlich Staunen.

McDonald’s: Menü-Karte sorgt für Wirbel

Die Karte, die aus den 60er-Jahren stammt, präsentiert sich in schlichtem Schwarz-Weiß – und die großen Bögen, die das goldene M zieren, lassen keinen Zweifel an der Herkunft aufkommen. Und das „Amazing Menu“ darauf? Ein wahrer Genuss für Nostalgiker, aber auch ein ordentliches Staunen für moderne Fast-Food-Fans!

Jetzt kommt der Knaller: die Preise. Damals konnte man sich einen Hamburger für 15 Cent (das wären heute etwa 14 Cent!) gönnen. Für gerade mal 20 Cent gab es sogar Pommes! Und wenn man dachte, das war schon alles, kommt noch mehr. Diese Speisekarte ist kurz – gerade mal neun Produkte, mehr brauchte es damals nicht, um glücklich zu werden.

Aber das war immer noch nicht alles, was die alten McDonald’s-Fans aus den Socken haut. Auch die Getränkekarte hat es in sich. Denn neben kalter Milch gab es auch Orangensaft, Bier und Kaffee! Ein wahres Getränkefestival, das die Burger-Auswahl fast in den Schatten stellt. Fünf Getränken standen nur zwei Burger-Optionen und zwei Pommes-Varianten gegenüber.

McDonald’s: Nutzer sind sprachlos – nur „1,16 Dollar“

Kein Wunder, dass die Fans in den sozialen Netzwerken durchdrehen. So schrieb ein User: „Sollten wieder dazu zurückkehren. Ich habe das Gefühl, dass 80 % ihrer Speisekarte heute wertloser Müll ist.“ Und auch ein anderer Reddit-Nutzer meinte beinahe sprachlos: „Ein Stück von allem kostete nur 1,16 Dollar.“

Es ist schon fast surreal, sich vorzustellen, wie die ersten Gäste vor Jahrzehnten vor einer solchen Karte standen – ganz ohne die heutigen XXL-Burger, aber mit einem ganz besonderen Flair von Einfachheit und Charme. Und heute? Nun, McDonald’s mag heute etwas größer und komplizierter geworden sein – aber auch deutlich teurer.