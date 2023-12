McDonald’s: Sag nur diese drei Worte – schon wird dein Essen ganz frisch zubereitet

Es grenzt für viele Kunden von McDonald’s an einen Albtraum: Die Bestellung ist gerade an der Theke erfolgt und wenige Minuten später erhält man dann bereits sein Menü auf dem Silbertablett beziehungsweise auf dem klassisch roten Tablett serviert. Doch was ist das? Die Pommes sind anstatt knusprig und wohl temperiert ganz schön labbrig und gerade mal nur noch lauwarm.

Doch wusstest du, dass du für deine Pommes-Bestellung bei McDonald’s lediglich drei Wörter sagen musst, um eine ganz frisch zubereitete Portion zu erhalten? Diesen Trick solltest du unbedingt kennen.

McDonald’s: Sag nur diese magischen drei Wörter

Egal ob in Burger- oder McNugget-Menüs oder einfach nur so: Die Pommes sind beim Fast-Food-Giganten nicht mehr wegzudenken und gelten als beliebteste Beilage. Umso schlimmer, wenn man dann eine Portion in der Tüte oder auf dem Tablett vorfindet, die schon nicht mehr ganz so knusprig ist.

Aber es gibt einen ganz einfachen Trick bei McDonald’s, wie du an eine knackfrische Portion Pommes kommst. Dafür musst du bei deiner Bestellung lediglich die drei Worte „Bitte ohne Salz“ sagen. Sagst du diesen magischen Satz, bereiten dir die Mitarbeiter sofort frische Pommes zu. Zwar sind diese ungesalzen. Doch mit den kleinen Salz-Tütchen, die in den Filialen ausliegen, kannst du deine frische Portion nach Belieben selbst würzen.

Food-Blogger macht Selbstversuch

Food-Blogger Jonny Massaad aus Australien hat vor einiger Zeit den Selbstversuch gemacht und das Ergebnis auf Instagram gezeigt. Er gab seine Pommes-Bestellung einmal ganz normal ohne Hinweis und einmal mit den Worten „Bitte ohne Salz“ auf. Und das Ergebnis zeigt: Tatsächlich ist die ungesalzene Portion Pommes satte 12,6 Grad wärmer als die gesalzene und bringt es auf 36,9 Grad.

Es lohnt sich also, den Pommes-Trick bei deinem nächsten McDonald’s-Besuch einmal selbst auszuprobieren. Doch dabei solltest du bedenken: Bei einer vollen Filiale kann es sein, dass du dadurch unter Umständen deutlich länger auf deine Portion warten musst. Ausprobieren also auf eigene Gefahr!