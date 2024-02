McDonald’s: Kundin bestellt Eistee – mit schrecklichen Folgen

Immer wieder gibt es neue Angebote bei McDonald’s. Doch viele Kunden haben bereits ihre Favoriten und bestellen gerne immer wieder das Gleiche.

Für gewöhnlich gibt es kleine Überraschungen nur im Happy-Meal-Menü für Kinder. Doch einer Kundin von McDonald’s wurde bei ihrer Bestellung ebenfalls eine Überraschung serviert – und zwar in ihrem Eistee-Becher.

McDonald’s: „Meine Tochter erstickte fast“

Familie Hambsch aus Achern in Baden-Württemberg machte es sich am Wohnzimmertisch gemütlich und packte gerade die große Bestellung von McDonald’s aus, als es kurz darauf zu dramatischen Szenen kommt. „Bild“ hat mit der Familie gesprochen. Tochter Carry Ann wollte schon mal einen großen Schluck aus ihrem Eistee-Becher nehmen. Den trinkt sie am liebsten ohne Deckel, Strohhalm und ohne Eiswürfel. Doch als sie den Becher hochhebt, kommt ihr etwas komisch vor.

Der Becher ist schwerer als sonst, doch die 16-Jährige glaubt, dass die McDonald’s-Mitarbeiter vielleicht doch versehentlich Eiswürfel hineingepackt haben, und trinkt ohne Bedenken. Ein Stück Plastik bahnte sich seinen Weg in ihren Mund. „Meine Tochter erstickte fast, konnte nicht atmen. Dann lief sie blau an“, schildert Lydia Hambsch, die Mutter von Carry Ann, den Schock-Moment. „Wir haben sie dann in die Seitenlage gebracht, bis sie das Teil ausspuckte.“

Nachdem es ihrer Tochter langsam besser ging, entdeckte die Familie beim Ausschütten des Bechers noch weitere Plastikteile. Entsetzt konfrontierten sie die McDonald’s-Filiale mit dem schockierenden Vorfall. Doch die Mitarbeiter hätten die Situation nur heruntergespielt. Bleib die Frage, wie die Plastikteile in den Becher kommen.

DAS sagt McDonald‘s

Auf Nachfrage von „Bild“ teilt ein Sprecher der Fast-Food-Kette mit, dass es sich dabei um eine Tülle der Getränkezapfanlage handelt. „Es ist grundsätzlich denkbar, dass eine Tülle versehentlich nicht fest genug aufgeschraubt wurde (dies geschieht mittels Drehverschluss) und dem Druck des auslaufenden Getränkes nicht standgehalten hat. Mit Sicherheit bestätigen können wir das allerdings nicht.“

Die Familie solle sich noch einmal an die betroffene Filiale wenden, damit der Vorfall endgültig geklärt werden könnte. Doch Mama Lydia ist noch immer auf 180 aufgrund der ersten Reaktion. Ihre Tochter hat für sich bereits einen Entschluss gefasst: „Ich werde nie wieder bei McDonald’s essen gehen.“