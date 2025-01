McDonald’s plant großes Angebot – Deutsche Kunden gehen prompt leer aus

In einer großen Werbekampagne kündigt McDonald’s das neue „McValue-Menü“ an, durch das die Kunden richtig sparen können. Jedoch sollte man sich insbesondere in Deutschland nicht zu früh freuen.

Bei dem „McValue-Menü“ kehrt das 5-Dollar-Menü zurück, das bereits im letzten Sommer unglaublich beliebt war. McDonald’s-Kunden erhalten für nur 5 Dollar einen McDouble Cheeseburger oder ein Chicken-Sandwich. Zusätzlich gibt es eine kleine Portion Pommes, Chicken-Nuggets und ein Getränk.

McDonald’s: Große Werbekampagne mit John Cena

Neben diesem verlockenden Angebot geht McDonald’s mit dem „McValue-Menü“ einen Schritt weiter und bietet den Kunden noch eine „Kauf eins, erhalte noch eins für 1 Dollar“-Option. Dieses Angebot ist auch besonders flexibel und die Kunden haben eine große Auswahl aus den verschiedenen Menüs, wie sogar aus dem Frühstücks-Angebot.

Auch freuen sich die Kunden durch das neue Menü über viele neue Angebote, die auf der McDonald’s-App angeboten werden. Um das neue Angebot auch richtig zu bewerben, hat McDonald’s mit John Cena, dem ehemaligen Wrestler und jetzigen Schauspieler, eine große Werbekampagne ins Leben gerufen.

Mit dem Angebot für sparbewusste Kunden reagiert McDonald’s auf die steigenden Kosten. Wie der US-Sender „CNN“ berichtet, sind die Preise für die Produkte seit dem Jahr 2019 um rund 40 Prozent gestiegen, weswegen auch einige Kunden weggefallen sind. Das Unternehmen erklärt, dass die Preissteigerung wegen der steigenden Lebenshaltungskosten unvermeidbar ist.

In Deutschland ist das „McValue“-Menü bisher nicht geplant

Jedoch sollten sich Kunden nicht zu früh freuen, denn das „McValue“-Menü wird bisher nur in den Vereinigten Staaten angeboten und bisher nicht in Deutschland. Dies wird sich so schnell auch nicht ändern, denn wie ein Pressesprecher von McDonald’s auf eine Anfrage von DER WESTEN mitteilt: „Ein McValue Menü ist hierzulande nicht geplant.“

Auch wenn sich deutsche Kunden nicht über das sparbewusste McValue-Menü bei McDonalds freuen kennen, betont das Unternehmen, dass man den Kunden trotzdem attraktive Preise anbieten möchte. Das neue Angebot wird auf dem deutschen Markt erst einmal nicht eingeführt, da erst im Februar 2024 das „McSmart Menü im Sortiment aufgenommen“ wird. Zusätzlich wurde im September 2024 dieses Menü „um weitere Komponenten wie den Double Cheeseburger, den McChicken oder den McRib erweitert“.