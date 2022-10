McDonald’s-Bestellungen in App kann dich in Schwierigkeiten bringen – dieser Fehler kostet dich 100 Euro

McDonald’s nutzen die meisten Menschen, wenn es schnell gehen muss. Trotz aller Mühe der Mitarbeiter dauert das Warten auf das Essen manchmal einige Zeit. Und damit es jetzt schneller geht, hat sich McDonald’s etwas ausgedacht. Doch du musst vorsichtig sein.

Wer Hunger hat, der hat in der Regel nicht besonders viel Lust lange zu warten. Der Gang nach McDonald’s ist für viele da ganz praktisch. Immerhin geht es dort meistens recht fix. Aber nicht immer. Damit es jetzt noch schneller geht, kannst du auch in der McDonald’s App vorab bestellen.

McDonald’s will es seinen Kunden so einfach wie möglich machen

„Mobil bestellen und bezahlen“ nennt sich das. „Ganz egal, wo du dich grade befindest – mit der App-Funktion ‚Mobil bestellen und bezahlen‘ kannst du von überall deine Bestellung tätigen und in einem der über 1.100 Restaurants in ganz Deutschland frisch zubereitet abholen“, heißt es auf der Webseite des Fastfood-Giganten.

Dabei wählst du das gewünschte Restaurant einfach aus, stellst deine Bestellung zusammen, bestimmst die Zahlungsart und sendest die Bestellung ab. Falls du unterwegs bist, kannst du deine Bestellung auch vorab tätigen. Bist du dann in der Nähe des Restaurants, fragt dich die App, ob die Bestellung ausgelöst werden soll. Bestätigst du das, wird dein Essen zubereitet. Dann kann es bequem abgeholt werden – auch im McDrive.

Weitere News:

McDonald’s: DANN droht dir ein Bußgeld

Doch Vorsicht: Stehst du beispielweise in der McDrive-Schlange und bestellst dort in der App, solltest du auf jeden Fall den Motor ausmachen! Als Fahrer solltest du dir merken, dass das Handy während der Fahrt oder bei laufendem Motor nichts in den Händen zu suchen hat. Das Handy am Steuer ist absolut Tabu! Und das gilt auch im McDrive. Solltest du dabei erwischt werden, droht dir nach deutschem Verkehrsrecht ein Bußgeld von 100 Euro.