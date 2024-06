McDonald’s-Kunden wird schlecht – schuld sind diese irren Preis-Entwicklungen

Die Inflation macht vor nichts Halt und Kunden müssen immer tiefer in die Taschen greifen. Wenn man sich mal genau anguckt, wie teuer alles im Vergleich zu früher geworden ist, kann man es manchmal nicht glauben. Die Steigerung der Preise ist auch bei McDonald’s erschreckend.

Man kann es heutzutage nicht glauben, aber früher war der Hamburger deutlich billiger. So kostete im Jahr 1991 der Hamburg nur 1,10 Euro und im Jahr 2001 wurde dieser sogar für nur 1 Euro verkauft. Auch 2010 kostete dieser noch so wenig. Heutzutage kosten dasselbe Produkt bei McDonald’s 1,99 Euro, also quasi eine Verdoppelung des Preises.

McDonald’s: Preise für Pommes schockieren

Dies ist jedoch keine Einzelentwicklung und auch der Preis für einen Cheeseburger erlebt eine ähnliche Entwicklung. Wie „Focus Online“ berichtet, kostete dieser von 1991 bis 2011 nur 1,12 Euro. 2010 wurde dieser Preis leicht angehoben auf 1,19 Euro. Im Jahr 2023 kostete der McDonald’s-Cheeseburger mit 2,19 Euro einen ganzen Euro mehr als 2010.

Besonders haarsträubende ist die Entwicklung der Preise von Pommes. Eine normale mittlere Portion Pommes bei McDonald’s kostete im Jahr 1991 unschlagbare 1,10 Euro. Dann wurde sie kontinuierlich teurer. 2001 musste man 1,45 Euro zahlen und 2010 dann 1,89 Euro. Mittlerweile muss man für eine Portion stolze 3,29 Euro auf den Tisch legen.

Ähnlich verhält es sich beim Big Mac, der momentan Schlagzeilen macht (hier mehr dazu). Das Produkt gab es im Jahr 1991 noch nicht, aber 2001 hat man das Big Mac Menü noch für ungefähr 4 Euro kaufen können. Bis zum Jahr 2010 kam es schon zu einer steilen Preissteigerung und das McDonald’s-Menü kostete 6,50 Euro. Im Jahr 2023 waren es dann 8,99 Euro.

Preissteigerung ist immens

Diese Entwicklung von Preisen betrifft alle Produkte. „Focus Online“ berichtet, dass 20 Chicken-McNuggets momentan 9,99 Euro kosten. 1991 waren es nur 5,20 Euro. Das McFlurry-Eis kostet heutzutage 3,79 Euro, während man das Produkt 1991 bei McDonald’s für ca. 1,50 Euro kaufen konnte.

Der Preisboom macht vor nichts halt und auf die Zeiten, in denen man einen Hamburger oder Pommes für nur 1 Euro kaufen konnte, kann man nur mit Nostalgie zurückblicken. Heutzutage muss man leider für alles etwas tiefer in die Taschen greifen, selbst bei McDonald’s.