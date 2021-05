McDonald's: Mann geht in den Niederlanden Burger essen – und hat danach nur eine Frage

Ein Grund, warum viele Menschen bei McDonald's ihr Essen kaufen, ist, dass es schnell geht. Außerdem ist ein weiterer Vorteil, dass die Fast-Food-Kette viele Standorte hat.

So kann man McDonald's auch in vielen anderen europäischen Ländern finden. Ein Kunde nutzte das Angebot in den Niederlanden und hatte anschließend nur eine Frage an die Fast-Food-Kette.

McDonald's: Mann geht in den Niederlanden Burger essen

Auch in unserem Nachbarland können Kunden sich bei McDonald's mit Essen versorgen. Allerdings ist das Angebot nicht komplett identisch. Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein, wie ein deutscher Kunde feststellte.

Er entdeckte bei McDonald's in den Niederlanden Burger, welche es in Deutschland in dieser Form noch nicht gibt – sehr zu seinem Ärger.

McDonald's: Kunde hat danach nur eine Frage

Über Facebook wandte er sich an McDonald's. „Warum ist MC Donald Deutschland nicht in der Lage Glutenfreie Burger anzubieten? In anderen Nachbarländern ist es doch möglich.“

Seinen Post versah er mit einem Foto, auf dem die drei in den Niederlanden bei McDonald's angebotenen, glutenfreien Burger zu sehen sind. Dabei handelt es sich um einen Cheeseburger, einen Hamburger und einen in Deutschland als „Hamburger Royal TS“ bekannten Burger.

McDonald's reagiert auf die Frage des Kunden

McDonald's reagierte schnell auf die kritische Frage des Kunden: „Wir wissen, dass es für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sehr wenig Auswahl bei uns gibt. Und wir hören eure Wünsche nach glutenfreien Burgern und nehmen sie wirklich sehr ernst. Darum tauschen wir uns ja auch immer wieder mit unseren Fachabteilungen und Kollegen aus anderen Märkten aus. Dennoch haben wir derzeit leider noch keine Neuigkeiten für euch, sorry. Sobald sich daran etwas ändert, lassen wir es euch selbstverständlich wissen.“

Grundsätzlich scheint also nichts dagegen zu sprechen, auch in Deutschland glutenfreie Burgervarianten anzubieten. Einige deutsche Kunden von McDonald's würde das sicher freuen. (gb)