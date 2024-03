McDonald’s-Kunde erhält monatelang kostenlos Essen – mit diesem gemeinen Trick

Ein Jahr lang kostenlos bei McDonald’s essen – das wäre ein Traum für viele Kunden und Fastfood-Fans. An einem Gewinnspiel mit diesem Hauptpreis würden sicherlich Tausende Menschen teilnehmen.

Tatsächlich konnte sich ein McDonald’s-Kunde diesen Traum erfüllen. Doch hatte er das kostenlose Essen nicht gewonnen, sondern sich über einen schlauen Trick die Gratis-Mahlzeiten ergaunert. Wie er das schaffen konnte, erfährst du hier.

Kunde isst ein Jahr umsonst

Der Mann ist Brite und hat einen YouTube-Channel. In einem Video erklärt er, wie er ein Jahr lang kostenloses Essen vom Fastfood-Riesen abgreifen konnte. Und dabei bediente er sich einer weniger koscheren Methode.

Nach jeder Bestellung bekam er einen Bon mit einem Code. Mit diesem konnte er an einer freiwilligen Zufriedenheitsumfrage teilnehmen. Jetzt brauchte er nur noch eine negative Bewertung zu schreiben. Dann kam jedes Mal McDonald’s auf ihn zu, entschuldigte sich für das schlechte Erlebnis und bot ihm einen Gutschein als Entschädigung an. So konnte der Kunde immer wieder bestellen, ohne bezahlen zu müssen.

McDonald’s-Betrüger nutzte KI

Um nicht immer das Gleiche zu schreiben und damit zu schnell aufzufallen, holte sich der Betrüger Hilfe. Und zwar ließ er sich von dem KI-Chatbot ChatGPT negative Bewertungen schreiben. Fast ein Jahr lang lebte er somit auf Kosten des Konzerns.

Irgendwann hatte seine Glückssträhne allerdings ein Ende und McDonald’s kam hinter den Trick, wie das spanische Portal „3D Juegos“ berichtet. Allerdings ist nicht bekannt, ob der Kunde dafür bestraft wurde. Es wäre jedoch durchaus legitim, ihn wegen Betrugs anzuzeigen.