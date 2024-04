McDonald’s-Kunde teilt Foto von Menü aus den 90ern – unglaublicher Anblick!

Ein amerikanischer Fotograf, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lost Places überall auf der Welt zu entdecken, hat kürzlich sogar ein verlassenes altes McDonald’s gefunden. Mitten auf einer Insel in Alaska!

Das dort auf einer alten Militärbasis gelegene Schnellrestaurant hatte Anfang der 90er schließen müssen, weil auch das Militär umgesiedelt wurde. Doch scheint seither niemand das Gebäude angefasst zu haben. So blieb dort alles in der Zeit stehen. So auch das Menü. Und beim Blick auf die Preistafeln von damals fallen McDonald’s-Kunden heute die Augen aus dem Kopf.

Verlassenes McDonald’s führt es allen vor Augen

Amerikaner dürften sich wahrscheinlich noch dran erinnern, als es noch das „Dollar-Menu“ in den Schnellrestaurants gab. Egal ob McChicken, kleine Pommes, drei Kekse, kleiner Softdrink oder Salat – damals gab es alles für lediglich einen Dollar (nach heutigem Wechselkurs: 93 europäische Cent). Auch zwei Stücke Kuchen, ein Sundae, Parfait oder ein McDouble mit doppeltem Fleischpatty war in diesem Angebot inbegriffen. Ein Foto der Preistafel mit dem „Dollar-Menu“ hat jetzt seinen Weg nach Facebook gefunden und geht dort zurzeit viral.

Das waren noch einfache Zeiten. Nicht nur für die Kassierer, sondern auch für die Kunden. Denn seitdem hat sich vieles verändert. Inflation, gestiegene Energie- und Personalkosten haben die Preise auf ein ganz anderes Level angehoben als Kunden es damals noch für möglich gehalten hätten.

McDonald’s: Unfassbare Preisentwicklung

In der verlassenen Filiale hängen auch noch die Preisschilder von damals. So kann man anhand von Fotos heute wunderbar vergleichen, wie sich die Kosten beispielsweise für einen BigMac oder ein Menü vervielfacht haben. So kostete ein BigMac damals 2,45 Dollar (2,29 Euro) und im Menü 4,59 Dollar (4,29 Euro). McNuggets gab es für 2,35 Dollar (2,20 Euro) und ein Happy Meal für 3,36 Dollar (3,14 Euro). Und das war für damalige Verhältnisse noch nicht einmal billig, da die Preise an diesem entlegenen Ort höher waren als anderswo.

Heute kostet ein BigMac Menu mit Burger, Pommes und einem Drink je nach Ort schon an die 18 Dollar. Und wie verhält es sich in Deutschland? In den 90ern hatten wir ja noch DM.

Die Preise für einen BigMac lagen 1991 bei rund 4,50 DM und für 20 McNuggets musste man 10,40 DM zahlen. Im Vergleich zu heute – über 30 Jahre später – hat der BigMac eine saftige Preiserhöhung erfahren. Denn er kostet jetzt 5,99 Euro, die McNuggets sogar 12,99 Euro.