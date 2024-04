McDonald’s: Angebot feiert Comeback – „Von Jahr zu Jahr hässlicher“

Es ist mal wieder so weit. McDonald’s verkündet es jetzt offiziell: Die neuen Coca-Cola-Gläser sind da! Für viele Kunden ist das jedes Mal ein Grund zur Freude – auch dieses Mal.

Allerdings mischt sich unter die Freude auch Kritik. Denn nicht alle Kunden finden die Gläser wirklich schön. Sie hätten gerne mal etwas anderes von McDonald’s.

McDonald’s zeigt neue Gläser

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Nicht alles kann auch allen gefallen. Und so verhält es sich nun jetzt auch wieder mit den neuen Coca-Cola-Gläsern vom Fastfood-Riesen. Der rührt am Donnerstag (25. April) ordentlich die Werbetrommel für das Angebot.

„Hol dir dein Glow-Up für zuhause mit den neuen shiny Coke-Gläsern. Welche Farbe leuchtet bei dir zuerst?“ Mit dieser Werbezeile verunsichert das Unternehmen zunächst einige Kunden, da sie denken, die Gläser könnten wirklich leuchten. Aber geht es dabei wohl eher um die verschiedenen Farben.

McDonald’s: Kunden gespalten

Rot, Grün, Blau, Lila oder Schwarz – die Kunden haben die Wahl. Die Gläser gibt es jetzt in allen teilnehmenden Restaurants, jedoch nur „solange der Vorrat reicht“. Viele freuen sich schon mega drauf und können es kaum erwarten, ein Glas in die Finger zu bekommen.

„Die sind ja mal nice“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „Müssen wir morgen zuschlagen“, kündigt der Nächste daraufhin an. Viele wollen so schnell wie möglich ein Exemplar abbekommen. Andere allerdings sind nicht überzeugt von dem Design. Das liegt vor allem an den Farben.

